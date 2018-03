Villalobos confirma que no fue invitado a cambio de mando de Carabineros

El ex general director de Carabineros Bruno Villalobos Krumm confirmó que no fue invitado al cambio de mando de la institución, que tuvo lugar hoy y en el que asumió Hermes Soto.

"Como lo señalé otras veces, yo no fui invitado a la ceremonia. En algún minuto tuve la intención de poder concurrir de acuerdo a lo que se me había dicho, pero las cosas no fueron así".

"Me habría encantado poder despedirme de todos los carabineros que fueron tremendamente leales y comprometidos con el servicio, pero es lo que es", dijo Villalobos.

Además, el ex jefe de la policía uniformada admitió que "tenía un discurso preparado con mucho cariño y con mucho afecto, para la gente que trabajó conmigo. Son 60 mil hombres que me apoyaron, no solamente los dos últimos años y medio en que fui general director, sino que me han apoyado durante los 40 años de mi trayectoria y era para despedirme de ellos".

Al ser consultado sobre el motivo por el cuál no habría sido invitado, dijo que "no soy la persona que tiene que responder eso, yo estaba llano a asistir, pero yo no podría dar una respuesta de por qué ocurrió esto. Tengo entendido que es primera vez que no se entrega la institución como corresponde".