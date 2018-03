El Seremi de Sebastián Piñera que no pudo asumir el cargo por no tener suficientes estudios

Rodrigo Francois hasta hace poco había sido nombrado como Seremi de Economía de la Región de La Araucanía. Sin embargo, no podrá asumir ese cargo: no cumple con los 10 semestres cursados en una institución de educación superior que exige el cargo.

A causa del hecho, el Gobierno de Sebastián Piñera deberá buscar una persona que reemplace a Francois, que es militante de Evópoli. Por su parte, el involucrado declaró que "no estoy frustrado, sino más bien sorprendido".

Cabe mencionar que Francois es técnico universitario en producción agropecuaria, carrera en la que sólo alcanzo los ocho semestres universitarios. Asimismo, el cargo de Seremi Económico es el único que exige 10 semestres cursados, mientras que los demás sólo piden ocho.

Otras desvinculaciones

Sin embargo, esta desvinculación no es la única entre los seremis de este Gobierno. Según informa La Tercera, Valentín Solís (Minería, Aysén), tampoco pudo asumir por la misma razón que Francois pues no cumplía con los 10 semestres cursados en la educación superior, mientras que Álvaro Pillado (de Desarrollo Social, de la Región del Biobío), no cumple con el requisito de tener el título profesional por dos años.

También hay otros seis que no pueden asumir por diferentes motivos. Dos de ellos, por ejemplo, no cumplir con experiencia profesional. Entre ellos se encuentran Walter Rodríguez (Energía, Bíobío) y Alejandro Campos (Cultura, Magallanes), a quienes se le exigía una experiencia de tres años de trabajo pero que no cumplen con ello.

Seremis con problemas judiciales

Por otra parte, tres seremis no pudieron asumir sus cargos por problemas judiciales pendientes: Leonardo Ladezma (Justicia, Araucanía), Ignacio León (Hacienda, Antofagasta) y Javier Valenzuela (Trabajo, Valparaíso). Este último decidió no asumir su cargo por tener pendientes sumarios en Contraloría

Por último, Guillians González (Hacienda, Bíobio), no quiso asumir por materias personales.

Cabe mencionar que desde La Moneda ya están barajando nombres para suplir estos cupos.