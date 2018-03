Juez de California obliga a Starbucks y a otras 90 compañías a advertir a sus clientes que el café que venden podría causar cáncer

Las empresas de café tiemblan porque desde ahora tendrán que advertir a los consumidores que el producto puede ser cancerígeno. Así lo dictaminó un Juez en California que terminó la batalla entre un pequeño grupo sin fines de lucro y más de 90 empresas lideradas por la famosa Starbucks.

El culpable de la medida que afecta al mejor amigo de todas las mañanas es un compuesto químico. Es la acrilamida y lo contendrían todos los productos ya que se produce durante el proceso de tostado de los granos de café.

Lucha legal

Los cafeteros son liderados por Starbucks Corp., que sostiene que los niveles de químico no son dañinos. Además, agrega que si hubieran daños estos se verían superados por los beneficios del café.

A pesar de la defensa, el Juez Elihu Berle, perteneciente a la Corte Suprema de Los Ángeles no confió en los argumentos. Dijo que los fabricantes de café no habrían convencido al estrado. "Los demandados no cumplieron con su carga de probar que el consumo de café confiere un beneficio para la salud humana", dijo.

Así el café se suma a los más de 900 productos bajo esta medida. Todo tras una Ley firmada en 1986, se limita la venta de productos cancerígenos. Su nombre es Ley de Agua Potable Segura y Ley de Aplicación de Tóxicos, más conocida como "Proposición 65".

Café sin sabor o saludable

"Esta demanda se ha burlado de la Prop. 65, ha confundido a los consumidores y no hace nada para mejorar la salud pública", dijo William Murray, presidente de laAsociación Nacional del Café.

Murray agregó que el café había demostrado ser una bebida saludable. Argumenta que por ello en 2016 la OMS lo sacó del listado de posibles cancerígenos.

Sobre el químico, las empresas han dicho que no es posible eliminar la acrilamida del café sin arruinar su sabor. Por el contrario, el abogado demandante, Raphael Metzger dice que la industria puede lograrlo.

"Creo firmemente que si la industria de las papas fritas puede hacerlo, también lo hará la industria del café", dijo Metzger.

Etiquetado

"Una advertencia no será tan efectiva porque es un producto adictivo", añadió el abogado demandante. Además, la mayorías de las cafeterías que han hecho advertencias lo hacen de forma que no se note.

Los letreros que se supone que deben colocarse en el punto de venta a menudo se encuentran en lugares que no son fácilmente visibles, como debajo del mostrador donde se encuentran disponibles la crema y el azúcar.

"Es como cigarrillos. Como, maldición, ¿ahora tengo que ver esto? ", Dijo. "Amigo, estoy disfrutando mi café", ejemplificó.

Multas millonarias

Los demandados tienen un par de semanas para impugnar la decisión antes de que sea definitiva y podrían solicitar la reparación de una Corte de Apelaciones. Si esta se mantiene, podría venir con multas rígidas y sacudir a los consumidores.

El juez puede establecer otra fase de prueba y considerar sanciones civiles potenciales de hasta $ 2.500 dólares por persona expuesta cada día durante ocho años. Esta suma sería enorme considerando que en California hay 40 millones de residentes.