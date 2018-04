Trump anuncia que pondrá fin a la "mina de oro" de México

El presidente Donald Trump tuiteó el domingo que pondrá fin a la "mina de oro" de México a menos que el país haga más para evitar que su gente cruce hacia Estados Unidos.

"México está haciendo muy poco, si no NADA, para impedir que la gente fluya hacia México a través de su frontera sur, y luego hacia los Estados Unidos. Se ríen de nuestras tontas leyes migratorias”, dijo el mandatario en Twitter.

El presidente agregó que el país vecino debe "detener la droga y el flujo de gente o voy a poner fin a su mina de oro, Nafta. ¡NECESITAMOS EL MURO!".

Mexico is doing very little, if not NOTHING, at stopping people from flowing into Mexico through their Southern Border, and then into the U.S. They laugh at our dumb immigration laws. They must stop the big drug and people flows, or I will stop their cash cow, NAFTA. NEED WALL!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 1, 2018