¿Actividades ilícitas o lavado de dinero? Presidente del Banco Central criticó anonimato de criptomonedas para "operaciones ilegales"

"Lo que hoy día preocupa más respecto de esto es en qué medida el anonimato que está asociado a esto de estas llamadas criptomonedas puede ayudar a amparar evasión de impuestos, operaciones ilegales o lavado de dinero, ese es un tema motivo de preocupación". Quien así se expresó fue, nada más y nada menos, que el presidente del Banco Central de Chile, Mario Marcel, rodeado de senadores de la república.

Tras la rutinaria presentación del Informe de Política Monetaria IPoM, correspondiente a marzo 2018, Mario Marcel respondió la preguntas de los periodistas presentes en la Comisión de Hacienda del senado chileno. "Es un hecho de preocupación es que las personas cuando se enfrentan a la decisión de la adquisición de una de estas llamadas criptomonedas, tengan claro los riesgos a los que están expuestas, no solamente por fluctuaciones de precios que pueden ser muy grandes en el tiempo, sino que también respecto de fraudes o de otro tipo como se han visto recientemente en el mundo".

Ante el vacío legal existente en la materia, Marcel aseguró que "nosotros tenemos que ser capaces en nuestra regulación de facilitar la innovación tecnológica que beneficie al público y de anticipar, y eventualmente prevenir, riesgos donde estos existan".

En tono pedagógico, el presidente del Banco Central de Chile sostuvo "lo que nosotros enfatizamos es que las criptomonedas no son monedas, no son equivalente a monedas, por lo tanto las facultades que tiene el Banco Central para la regulación de monedas no tienen aplicación a este caso".