Champions League: calendario, horario y TV que transmite los cuartos de final

Esta semana comienzan los esperados cuartos de final de la Champions League, donde el choque más llamativo será el de Juventus ante Real Madrid, que es la repetición de la final del año pasado donde ganaron los españoles por 4-1 en Cardiff (Gales).

En tanto, los chilenos que siguen competencia, Arturo Vidal en Bayern Munich y Claudio Bravo con Manchester City, enfrentarán a Sevilla y Liverpool, respectivamente.

Los cuartos comenzarán este martes 3 de abril a las 15:45 horas, con los choques Sevilla-Bayern y Juventus-Real Madrid.

Al día siguiente se jugarán las dos llaves restantes, Barcelona-Roma y Liverpool-Manchester City, a la misma hora.

Las vueltas están programadas para los días 10 y 11 de abril y el orden será el inverso a los duelos de ida.

Martes 3 de abril (15:45 horas)

Miércoles 4 de abril (15:45 horas)

10 de abril (15:45 horas)

11 de abril (15:45 horas)

