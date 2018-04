Cajas registradoras sonaron menos: ausencia de turistas mermó actividad comercial

Los indicadores de actividad del comercio para el mes de febrero de 2018 resultaron nuevamente decepcionantes, al anotar un alza de solo 4% en 12 meses en las ventas minoristas, por debajo del resultado del tercer y cuarto trimestre de 2017 (ambos en 4,4% en 12 meses). Los datos corresponden a un estudio realizado por la Cámara de Comercio de Santiago.

La desaceleración que la actividad comercial minorista ha presentado durante los dos primeros meses de 2018 se vio en parte influida por la disminución de -9,9% en la llegada de visitantes extranjeros al país y en la menor estadía de ellos, afectando particularmente el mercado de bienes durables.

En los años previos la llegada de turistas había mostrado gran dinamismo, con crecimientos sobre el 20 por ciento anual en 2015 y 2016. En el caso de los turistas argentinos, las visitas crecieron en promedio cerca de un 40% anual en los últimos 3 años y su gasto por sobre el 30%, llegando a representar alrededor de un 1,5% de las ventas del comercio local.

El rubro más afectado por esta desaceleración fue el de productos electrónicos, los que en lugar de crecer en torno a 10%, como lo hicieron durante el mismo mes en los dos años anteriores, se expandieron en apenas un 2,1%, informó la CCS.

Los bienes no durables, en tanto, aceleraron su crecimiento a 3% en 12 meses en febrero de 2018, mejorando no sólo el resultado del mes de enero (1,9%), sino también el promedio observado en el mismo mes de los dos años anteriores. La mejoría en las ventas de bienes no durables es consistente con la recuperación del crecimiento económico, del empleo y la masa salarial real que incide en el consumo de los hogares, aunque- hay que decirlo – también se vio favorecido por una baja base de comparación interanual.

Las ventas de alimentos se expandieron en 2,6% en 12 meses (0,9% en enero), las de bebidas y tabaco en 1,9% (-6,5% en enero), vestuario y calzado en 8,3% (7,9% en enero) y materiales para la construcción en 5%, siguiendo un importante proceso de recuperación.