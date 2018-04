Habla chileno que repartió "El libro del mar" ahora pide refugio en Bolivia: "He sido perseguido y amedrentado"

"Es efectivo, la tramitación se inició el 1 de marzo en el consulado de Bolivia en Chile, con una carta que dirigí personalmente al presidente Evo Morales", relata Alfonso Ossandón Antiquera a Publimetro. Chileno de nacionalidad, este comunicador y documentalista se encuentra actualmente en La Paz, donde espera recibir la autorización para quedarse en ese país en calidad de refugiado político.

Su historia se remonta a mayo de 2017 cuando repartió "El libro del mar" en un colegio de La Serena donde trabajaba. Según informa, lo hizo porque habían seis alumnas de origen boliviano que se estaban convirtiendo en víctima de discriminación de parte de sus compañeros a causa de su nacionalidad. No obstante, su acción no fue bien vista y terminó fuera de las aulas. "Me declararon interdicto de ejercer mi labor para todo el sistema escolar en Chile", sostiene.

"La solicitud se hace efectiva en La Paz este 29 de marzo en que se entrega el certificado de la condición de refugiado", agrega Ossandón.

Acusa persecución

"Desde la entrega del 'libro del mar' fui sacado de forma irregular del sistema escolar. Posteriormente se hizo una campaña vía redes sociales, específicamente por un grupo determinado, ligado a la extrema derecha. Yo identifiqué a tres o cuatro personas que son miembros activos de las Fuerzas Armadas y de Orden que articulan este grupo y que hicieron un llamamiento a golpearme e insultarme", acusa Ossandón.

Según él, esta sería una de las principales razones por la que la misma cónsul de Bolivia en Chile, Magdalena Cajías, le recomendó viajar a Bolivia y así mantener su integridad física y sicológica, pese a que reconoce que nunca llegaron a golpearlo.

Es más, indica que fue objeto de un "pinchazo" telefónico de parte de Carabineros, cuestión que lo hace pensar que la persecución en su contra es una cuestión de Estado.

"Yo emplazo y emplacé al actual director general de los uniformados y al Presidente de la República a que me expliquen por qué un 'pinchazo' telefónico de la Unidad de Inteligencia de Carabineros fue puesto en un proceso judicial con el que se me estaba acusando de asociación ilícita para propiciar un aparato comunicacional que no existe", señala el comunicador.

Familia está a salvo

Ossandón además señala que pese a que tiene cinco hijos, no teme por ellos ni por la madre de los menores: tanto ella como sus retoños tienen la doble nacionalidad chilena-belga, por lo que salir del país para ellos es más fácil.

En ese sentido, "el que está pidiendo asilo político, porque he sido perseguido y amedrentado en Chile, es este ciudadano, quien habla, y nadie más que yo".

"El Estado de Derecho que ustedes están pisando (se refiere así a Chile) no me da garantías para seguir ahí", concluye el chileno que ahora se encuentra en La Paz, a la espera de que estas dos palabras se conviertan en algo más que el nombre de una ciudad.