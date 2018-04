Este hombre dedica su vida a salvar gatos de los árboles

Los gatos se quedan atascados en los árboles todo el tiempo, pero a menudo no hay nadie a quien pedir ayuda, a menos que vivas cerca de Baton Rouge, Louisiana, EE.UU. Aquí, Randall Kolb, un hombre de 64 años de edad, ha dedicado los últimos cuatro años de su vida a rescatar felinos de los árboles. Kolb descubrió su pasión por el rescate de gatos sólo dos días después de retirarse de su trabajo en la Universidad Estatal de Louisiana, cuando encontró un gato atrapado en un árbol cerca de su casa. Después del incidente, Kolb decidió aprender a trepar árboles para poder rescatar gatos por su cuenta. Metro conversó con Randall, que ya logró salvar a más de 150 animales.

¿Por qué decidiste dedicar tu vida al rescate de gatos?

Trabajé en un escritorio en tecnología de la información en la Universidad Estatal de Louisiana antes de retirarme de allí hace unos años. Desde entonces, descubrí que hay una necesidad de un salvador de gatos en esta área, así que me puse a hacer el entrenamiento de escalada de árboles que necesitaba para hacer eso. Practiqué la escalada durante un año y luego me puse a disposición para rescatar gatos. Ahora tengo 64 años y espero poder seguir haciéndolo hasta los 70 años.

¿En qué te inspiraste?

Dos días después de jubilarme, mi esposa encontró un gato atrapado en un árbol a una cuadra de nuestra casa. Nadie conocía al gato, y nadie se hacía responsable de ello, así que lo hice yo. Fue entonces cuando descubrí lo difícil que es encontrar a alguien que me tome en serio, y mucho menos rescatar a un gato en un árbol. Hay una necesidad de esto y muy pocas personas que estén dispuestas a hacerlo.

¿Por qué lo haces gratis?

Lo hago gratis Porque me encantan los gatos, odio el sufrimiento, y no voy a dejar que un gato y su dueño sufran. Me encanta la sensación de poder devolver a un gato querido a los brazos de su dueño sano y salvo. Verlos aliviados y felices es la única recompensa que necesito. El dinero simplemente cambiaría el enfoque de lo que es importante.

¿Podría describir el proceso de rescate de un gato?

Utilizo equipo y métodos profesionales para trepar al árbol. Subo al árbol con cuerdas, y los métodos que utilizo son muy seguros y no hacen daño al árbol. Para capturar al gato, prefiero usar una bolsa de transporte o una bolsa de gato, que es una bolsa de lavandería hecha en casa con un guante cosido en el fondo. Me pongo ese guante en una mano, me pongo la bolsa en el brazo, tomo al gato por el pescuezo y luego invierto la bolsa sobre el felino.

¿Qué sientes después de la operación de rescate?

Para aquellos gatos que no cooperan en árboles difíciles, donde se requiere mucho tiempo y esfuerzo para llegar al gato y capturarlo, me resulta muy estimulante tenerlo finalmente en la mano, especialmente en aquellos casos en los que pensé que no sería posible. Pero en todos los casos, es siempre una sensación muy satisfactoria y gratificante poder devolver a un gato a los brazos de su dueño. El gato y el dueño están claramente aliviados y felices, y yo busco ese lenguaje corporal relajado y una sonrisa en la cara del dueño. Eso es muy gratificante para mí.

¿Hay algún rescate que recuerdes más?

Hay tantos rescates que recuerdo por diferentes razones, pero quizás el que más recuerdo fue el de un gato desconocido que fue encontrado en un árbol. Pensé que sería un rescate fácil al principio, pero el gato decidió no cooperar y era mucho más móvil que yo en un árbol con numerosas ramas extremadamente largas. No pude alcanzarlo y pensé que este sería el primer gato que no podría rescatar. Pero al final conseguí y cuando lo escaneé en busca de un microchip, me sorprendió ver que tenía uno. Llamé a la compañía de microchips y encontré a los dueños que estaban extasiados de encontrar finalmente a su amado gato que había estado desaparecido durante 19 días. Reunirlos fue especialmente gratificante.

¿Por qué es tan importante rescatar gatos atrapados en los árboles?

Antes de que hablemos de rescatar a un gato en un árbol, creo que la mayoría de la gente necesita entender por qué es necesario. He descubierto que la mayoría de la gente no entiende que los gatos, de hecho, se quedan atrapados en los árboles. La mayoría de la gente asume que si un gato puede subir, puede bajar. Parece lógico, pero muchas personas asumen que es verdad y nunca investigan el asunto. La realidad es que algunos gatos saben cómo bajar, y otros no. Para bajar, el gato debe bajar hacia atrás en la misma orientación en la que subía. Bajar hacia atrás, sin embargo, no es instintivo para algunos gatos