Filtran video sexual de famosa youtuber tras perder su maleta y se convierte en viral: mira su épica respuesta

Patricia Caeli, una famosa youtuber mexicana de 28 años, vivió una verdadera pesadilla luego que su maleta se perdiera tras viajar en avión, perdiendo sus documentos y su cámara.

Ante esto, pidió ayuda por redes sociales para poder dar con su valija, sin imaginar lo que vendría después.

Ok. Así esta la cosa. ME PERDIERON MI MALETA CON MI CÁMARA, MI VISA Y MÁS COSAS IMPORTANTES!😭Lo PEOR es que la aerolínea NO ME AYUDA EN NADA! Y MI MALETA FUE LA ÚNICA PERDIDA… Me ayudan a mandarles muchos muchos mensajes mis amores? ESTAS SON SUS CUENTAS> @Ryanair_ES @Ryanair

— CAELI (@CaELiKe) April 1, 2018