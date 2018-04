Mario Kreutzberger: ¿Por qué Don Francisco tuvo que declarar ante los fiscales por el fraude en Carabineros?

El mundialmente reconocido animador de televisión, Mario Kreutzberger "Don Francisco" se vio envuelto en la investigación por fraude al interior de Carabineros. Recordemos que en esta investigación ya han declarado los últimos tres generales directores de la institución, ex subsecretarios y al menos cerca de 200 ex uniformados.

El reconocido animador apareció ligado a este puzzle en construcción a causa de un particular regalo: una figura de lapislázuli avaluada en cerca de 600 mil pesos chilenos. De a cuerdo a documentación ligada a la investigación en curso, el general (R) Gordon y el general (R) Serrano habrían comprado este objeto para regalárselo a Don Francisco.

Agencia Uno

Un regalo protocolar

Según la investigación de los fiscales, los regalos como éste habrían sido adquiridos por gastos de representación, lo que según la declaración de los imputados serían obsequios adquiridos por asuntos protocolares. Sin embargo, según los antecedentes de la fiscalía, muchas de estas compras nunca llegaron a las manos de las personas que correspondía.

Según publica "La Tercera", el reconocido animador habría sido citado a declarar el pasado miércoles 28 de marzo. Luego de casi media hora de declaración, el rostro negó haber recibido la figura de lapislázuli en cuestión.

En la misma declaración, el animador habría señalado que en otras oportunidades si habría recibido presentes de la institución, pero todos ellos con el logo correspondiente y ninguno como la figura de lapislázuli por la que se le consultó.

El ex General Eduardo Gordon y el ex General Jorge Serrano están siendo investigados por la supuesta malversación de $21.703.191. El dinero habría sido mal utilizado entre 2010 y 2012, cuando Gordon era el general director de Carabineros. No fueron los únicos, hasta el día de hoy, los imputados por el caso fraude de Carabineros superan las 120 personas.