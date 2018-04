Si no hay muro está el ejército: Trump evalúa enviar tropas a la frontera con México

El presidente Donald Trump aseguró este martes que quiere utilizar el ejército para asegurar la frontera con México, esto hasta que se construya el mediático muro divisorio entre ambas naciones.

En un almuerzo con gobernantes de países del Báltico, Trump dijo que comunicó su idea al secretario de Defensa, James Mattis.

“Vamos a hacer las cosas militarmente hasta que tengamos un muro y la seguridad como se debe”, dijo, y añadió que se trata de un “gran paso”, sumando un punto más en la tensión por la migración entre ambos países.

En las últimos días, Trump ha vuelto a poner su atención en el tema migratorio debido a una "Gran Caravana" que se desplazaba desde Honduras a Estados Unidos, la iniciativa estaba liderada por la agrupación Pueblos Sin Fronteras.

A través de su twitter el mandatario aseguró que: “La gran Caravana de Gente desde Honduras, que está cruzando México y acercándose a nuestra Frontera de ‘Leyes Débiles’ debe ser detenida antes de llegar. La fuente de beneficios del TLCAN está en juego, lo mismo que la ayuda exterior a Honduras y otros países que lo permitan. ¡El Congreso debe ACTUAR YA!”, aseguró este martes.

The big Caravan of People from Honduras, now coming across Mexico and heading to our “Weak Laws” Border, had better be stopped before it gets there. Cash cow NAFTA is in play, as is foreign aid to Honduras and the countries that allow this to happen. Congress MUST ACT NOW!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de abril de 2018