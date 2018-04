Se imponen medidas regulatorias: Banco Central lanza "fuego cruzado" contra Criptomonedas

El presidente del Banco Central de Chile, Mario Marcel, es un hombre comedido, e incluso parco en sus declaraciones, por lo delicado de sus responsabilidades. Pero este lunes, y sin "medias tintas" señaló que "el anonimato que está asociado a esto de estas llamadas criptomonedas puede ayudar a amparar evasión de impuestos, operaciones ilegales o lavado de dinero". Argumentos de peso que concitan a la preocupación de las finanzas chilenas.

Tras la rutinaria presentación del Informe de Política Monetaria IPoM, correspondiente a marzo 2018, Mario Marcel respondió la preguntas de los periodistas presentes en la Comisión de Hacienda del senado chileno. "Es un hecho de preocupación es que las personas cuando se enfrentan a la decisión de la adquisición de una de estas llamadas criptomonedas, tengan claro los riesgos a los que están expuestas, no solamente por fluctuaciones de precios que pueden ser muy grandes en el tiempo, sino que también respecto de fraudes o de otro tipo como se han visto recientemente en el mundo", dijo Marcel.

Ante el vacío legal existente en la materia, Marcel aseguró que "nosotros tenemos que ser capaces en nuestra regulación de facilitar la innovación tecnológica que beneficie al público y de anticipar, y eventualmente prevenir, riesgos donde estos existan".

En tono pedagógico, el presidente del Banco Central de Chile sostuvo "lo que nosotros enfatizamos es que las criptomonedas no son monedas, no son equivalente a monedas, por lo tanto las facultades que tiene el Banco Central para la regulación de monedas no tienen aplicación a este caso".

SBIF se pronuncia

Eric Parrado, máximo representante de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, se pronunció en torno al cierre de las cuentas bancarias de las operadores de criptomonedas, asegurando "“respecto al cierre de cuentas bancarias que ha sido informadas públicamente por empresas que operan con criptocommodities, puedo señalar que los bancos han tomado decisiones respecto a estas empresas en el marco de sus atribuciones”.

Argumentó Parrado que "la industria financiera ha comenzado a incorporar nuevas tecnologías que han llevado al desarrollo de nuevos productos y servicios, entre los cuales se encuentran los criptocommodities. Como tal, es importante que como país y como industria comprendamos su funcionamiento, alcance y riesgos". Confesó que en Chile "debemos como país acordar cómo debería ser regulado y supervisado el actuar de las empresas que emiten y operan criptocommodities".

Hablan las operadoras

En medio de la incertidumbre, operadoras de criptomonedas como Buda.com informó a sus inversionistas en torno al cierre de sus cuentas en Banco Estado e Itaú. "Como empresa, siempre hemos puesto la transparencia hacia nuestros clientes como un principio rector de nuestra actividad (…) Hemos recibido una carta del Banco Estado en que se nos notifica que en un plazo de 10 días corridos procederán al cierre de la cuenta corriente que mantenemos con ellos. En su carta, el banco indica que han decidido 'por ahora, no operar con empresas que se dediquen a la emisión o creación, corretaje, intermediación o sirvan de plataforma de las llamadas o denominadas Criptomonedas u otro tipo de empresas de esta naturaleza, mientras no exista un reconocimiento regulatorio de dicha actividad´. Esta comunicación fue enviada en esta misma fecha a todas las empresas de criptomonedas chilenas que mantenían cuenta con el Banco Estado", informó Buda.

El bitcoin es solo una de las múltiples criptomonedas que existen. / Getty Images

Recalcó la operadora que el dinero y las criptomonedas de los inversionistas "están seguros". "Lo más importante es que sepas que esto sólo tiene que ver con pesos chilenos, y, en segundo lugar, que el dinero que nuestros clientes tienen actualmente con nosotros está a salvo y sin riesgo de quedar congelado. De hacerse efectiva esta decisión, lo que todavía no está claro, nos da igualmente suficiente tiempo como para devolver todas nuestras obligaciones financieras para con nuestros clientes. Las criptomonedas, soles peruanos y pesos colombianos que nuestros clientes mantengan con nosotros no se verán afectadas de ninguna manera, dado que operan en un sistema independiente a la infraestructura bancaria chilena". La empresa asegura que "el mercado sigue operando con normalidad. Todas las operaciones en el mercado colombiano, peruano y crypto/crypto seguirán funcionando con completa normalidad e ininterrumpidamente".