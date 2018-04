Atacante de las oficinas de YouTube se habría suicidado y la policía reporta cuatro heridos

La policía de San Bruno, California, confirmó que hay una mujer muerta y cuatro heridos tras el tiroteo de este martes en la oficinas de YouTube.

Connie Jackson, administradora de la ciudad, informó que se recibieron varias llamadas al número de emergencias 911 para reportar la balacera, y que la policía y los bomberos se presentaron al lugar.

La policía sospecha que la mujer fallecida se suicidó y sería la responsable del tiroteo.

Las televisoras locales transmitieron imágenes de gente que salía del edificio con las manos en alto permitiéndole a los policías revisarlos. Los agentes registraban a personas agrupadas afuera del edificio y vehículos oficiales rodeaban la zona.

Un empleado de YouTube, Vadim Lavrusik, colocó un mensaje en Twitter relatando que escuchó disparos y que vio a mucha gente correr. Añadió que se atrincheró en un cuarto con varios compañeros hasta que fueron evacuados.

Will Hudson dijo que un amigo suyo que trabaja en YouTube le envió un mensaje de texto sobre lo ocurrido.

"Creo que podría haber alguien disparando en mi edificio”, dice el texto. "Sonó la alarma de fuego así que empezamos a evacuar el lugar, y entonces hubo gente que salió corriendo diciendo que alguien estaba disparando”.

Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers.

— Vadim Lavrusik (@Lavrusik) 3 de abril de 2018