“Efecto Lula” puede librar a otros presos

El juicio del habeas corpus de Lula en el STF (Supremo Tribunal Federal), está restringido al ex presidente, pero sus efectos pueden significar la libertad de por lo menos 37 condenados sólo por Lava Jato, según un levantamiento de Metro.

El Supremo decidirá si Lula, con pena ya confirmada por el TRF4 (Tribunal Regional Federal) en el proceso del tríplex del Guarujá (SP), podrá continuar en libertad mientras los recursos su tramitan en los tribunales superiores.

La dimensión de este juicio traerá, sin duda, una modulación para otros casos, jurista Jovacy Peter Filho, de la FDV (Facultad de Derecho de Vitória).

Si el habeas corpus es concedido, sin embargo, el STF deberá ser presionado para revisar el posicionamiento de 2016 que permite la detención de condenados en segunda instancia. Además de ya estar pendientes de juicio dos acciones sobre el tema, muchos reos en situación parecida deberán pedir habeas corpus basados en el caso de Lula.

12

años y un mes de prisión es la condena que enfrenta Lula da Silva por el caso Petrobras.

“La dimensión de este juicio traerá, sin duda, una modulación para otros casos”, evalúa el jurista Jovacy Peter Filho, de la FDV (Facultad de Derecho de Vitória). Para él, el voto de los ministros en el caso del petista deberá reflejar lo que el Supremo decidirá pronto sobre la prisión en segunda instancia. “Es un resultado difícil de anticipar, pero la tendencia es alterar el entendimiento [prohibir la prisión en segunda instancia]”, prevé.

¿Quién sería afectado?

En Lava Jato hay 8 personas ya presas por la condena en segunda instancia, otras 10 –incluyendo a Lula– que recurren en libertad, pero que ya han tenido la pena confirmada en el TRF4 y al menos 19 condenados por el juez Moro que aún recurren en el TRF4 y podrán ser detenidos si el entendimiento del STF no cambia.

En este primer grupo, de personas ya presas, hay nombres como el ex dirigente de Engevix, Gerson Almada, y los hermanos del ex diputado André Vargas y del ex ministro José Dirceu. El propio Dirceu recurre en libertad, pero puede volver a la cárcel.

En la situación de Lula –con la prisión cercana por ya estar condenados en segunda instancia– están los contratistas Sérgio Cunha Mendes, de Mendes Júnior, Erton Fonseca y Dario de Queiroz Galvão, del grupo Galvão, entre otros. metro brasil.

“Ficha limpia”

• La ley de “Ficha limpia” (“expediente limpio”), promulgada por el propio Lula, le impediría inscribir en agosto su candidatura para las elecciones presidenciales del 7 de octubre, donde los sondeos lo ponen como principal opción con 36% de las preferencias según últimos sondeos.

• Se considera como una “ficha sucia” y queda inelegible a partir de una manifestación del Tribunal Superior Electoral a partir de la inscripción de la candidatura. Si el STF concede el hábeas corpus, puede ayudar a ganar tiempo, pero en teoría sólo con la condena en el Tribunal Regional Federal él ya no podría concurrir.