Gobierno anterior decretó el "Día Nacional sin Autos" pero esta administración lo retiró

El último viernes de septiembre de este año había sido declarado como el "Día Nacional sin Autos". El decreto fue firmado e ingresado a Contraloría el 27 de febrero por la administración de Paola Tapia, la ex ministra de Transportes de Michelle Bachelet. No obstante, el 11 de marzo llegó Sebastián Piñera a La Moneda junto a su nuevo gabinete. Ya con Gloria Hutt a la cabeza de esa cartera, se retiró el decreto.

Para la ex ministra Tapia, con esto el proyecto fue frenado en seco. "Nosotros pretendíamos que siguiera su ruta normal para que la Contraloría tomara razón correspondiente. Tanto así que en su momento pedimos prioridad a esta revisión y no nos parece que se retroceda en estas políticas de desarrollo de todos los modos de transporte, incluido el no motorizado" señala la otrora autoridad a Publimetro.

Lo que promovía

¿En qué consistía? Pese a que su nombre resulta muy sugerente, el decreto en ningún caso obligaba a los ciudadanos a dejar sus autos en casa. Más bien instaba a las autoridades a promover actividades concretas para el uso de transportes no contaminantes y a comprometerse a crear proyectos que mejoraran la infraestructura vial y urbana para vehículos no motorizados.

Según Tapia, el decreto nació a raíz de la petición formal de un conjunto de organizaciones ciudadanas, ONGs y otras entidades que conforman la Red por la Convivencia Vial, que se unía a una solicitud del Consejo de la Sociedad Civil (Cosoc) de la Subsecretaría de Transporte.

Amarilis Horta, presidenta de esa entidad y directora de Bicicultura, indica que "en el resto del mundo, el 'Día sin Autos' quedó establecido para el 22 de septiembre. Para nosotros es una fecha compleja porque están las Fiestas Patrias muy cerca. Por ello pedimos que fuera el último viernes de septiembre".

Agrega que "lo que se busca con la celebración de este día es hacer una campaña a nivel nacional y global acerca de los daños que produce el hecho de moverse en auto de forma tan indiscriminada y abusiva. Hoy cualquier viaje lo hacemos en auto, en vez de pensar que si voy al centro sería más sensato y eficiente ir en transporte público, mientras que para diligencias y compras cercanas, ir en bicicleta. Para cambiar estos hábitos, se requiere de oportunidades como la del 'Día Mundial Sin Autos', que promueven la difusión nacional masiva".

Respuesta del Gobierno

Desde el Ministerio de Transportes explican que, "por protocolo hay proyectos y decretos que están siendo revisados por la nueva administración, con el objetivo de analizarlos".

Además señalan que la revisión los proyectos es una práctica habitual en el inicio de una gestión ministerial o de gobierno.

Cabe precisar que el jueves 5 de abril la Red Nacional por la Convivencia Vial, compuesta por alrededor de 150 entidades relacionadas a esta materia, tiene en agenda una reunión con la ministra Hutt donde, entre otros puntos, pedirán reponer la iniciativa.