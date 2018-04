¿Lula va a prisión? Primer juez vota en contra de la libertad del ex presidente

Este miércoles se decide el futuro del ex presidente de Brasil Lula da Silva. Once magistrados de la Corte Suprema deciden si aceptan el habeas corpus interpuesto por la defensa del ex mandatario, favorito de las encuestas en las próximas elecciones.

El máximo tribunal de Brasil podría decidir si Lula permanece en libertad mientras se resuelve su apelación a una condena por corrupción, un fallo que podría alterar radicalmente las elecciones presidenciales de octubre en la mayor nación de Latinoamérica.

El primer juez en votar fue Edson Fachin, quien tras una intervención de menos de media hora, decidió negar el pedido de la defensa de Lula.

Los abogados de Lula sostienen que su cliente tiene el derecho constitucional de permanecer en libertad hasta agotar todas las apelaciones posibles.

El sentido de la decisión de los 11 magistrados es un misterio para todo el mundo, ya que el caso implica a un ex presidente que sigue teniendo una amplia masa de seguidores en un país profundamente polarizado

Condena

Lula, que gozó de una inmensa popularidad tras dos mandatos al frente del país entre 2003 y 2010, fue condenado el año pasado por ayudar a una empresa constructora a lograr contratos a cambio de la promesa de que recibiría un departamento en primera línea de playa.

Sin embargo, las negativas de Lula recibieron un revés en enero, cuando una corte de apelaciones ratificó la condena relativa al apartamento en la costa. Los tres magistrados que revisaron el caso ampliaron incluso la sentencia a 12 años y un mes.

El ex dirigente siempre ha mantenido su inocencia, señalando que este caso, como otros cargos de corrupción pendientes de juicio, son intentos para mantenerlo fuera de la carrera presidencial. A pesar de los problemas legales que han enojado a algunos brasileños, las encuestas dan a Lula como favorito para hacerse con el poder.

Aunque Lula puede presentar más recursos, la ley brasileña podría obligarlo a empezar a cumplir su pena, como han ordenado Moro y los otros magistrados.