Policía inglesa homenajea al "retrato hablado" boliviano publicando singular imagen de sospechoso de robo en Twitter: solo recibieron memes

WarwickshireHace unos años cobró vida, pero su recuerdo permanece en todos nuestros corazones. No, no hablamos de alguna persona en particular, sino que de un dibujo.

Es que el retrato hablado boliviano de un supuesto asesino pasó de ser un hecho policial a ser prácticamente un chiste a nivel mundial. Es que la singular imagen llamó la atención de todos y no fue sorpresa que nunca se encontrara al sospechoso.

Y pese a que a veces si ayudan esos dibujos raros, como aconteció en Lancaster, en donde el retrato revelado por la policía estadounidense ayudó a capturar a Hung Phuoc Nguyen.

Sin embargo, no sabemos como finalizara la noticia actual. En la ciudad inglesa de Warwickshire están buscando a un delincuente, por lo que la policía dio a conocer un "retrato digital" del presunto maleante.

"Emitimos un retrato digital del sospechoso de un robo en Stratford en Febrero. Si tienen información contáctenos por favor", indicaron en Twitter.

We've issued an efit for of a suspect in a distraction burglary in Stratford in February. If you have any information please contact us. https://t.co/NipFniL1ed pic.twitter.com/oGiYfxIi2e

El problema fue que no recibieron ayuda, sino que solo vieron como se llenaron de comentarios burlescos y por sobre todo, memes.

Ante la avalancha de burlas, a la policía no le quedó otra que llamar a la seriedad y decir que el caso es real y que ese era el verdadero retrato digital del sospechoso.

We can confirm that this is real and that we anticipated the attention! But jokes aside, it was created from a description provided and it's serious as a woman was victim of a horrible crime. Hopefully the attention will mean we identify the offender/bring him to justice quicker

— Warwickshire Police (@warkspolice) April 3, 2018