Caso Caval: Corte de Apelaciones levantó cautelares de Dávalos

La Corte de Apelaciones de Rancagua levantó el arraigo nacional y la firma mensual a la que estaba sujeto Sebastián Dávalos.

Esto, en el marco de la arista Vial Concha del denominado caso Caval, luego de una solicitud presentada por su defensa.

Pero pese a la medida, el tribunal de alzada no acogió la petición que buscaba su sobreseimiento.

Tras la audiencia, Dávalos señaló que "el tiempo me ha dado siempre la razón, y te puedo apostar que el resultado va a ser siempre el mismo". "Entiendo que el fiscal Arias dijo que a esto le quedaban 90 días, entonces le vamos a cobrar la palabra", añadió.

Respecto a la resolución, dijo que "no me siento satisfecho porque aún no ha terminado esto", pero "espero que la gente que se ha dedicado a calumniar pida la disculpas".