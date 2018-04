Otro golpe al bitcoin: Consejo de Estabilidad Financiera detalla los riesgos de invertir en criptomonedas

Las malas noticias para las criptomonedas en Chile siguen surgiendo. A las críticas del presidente del Banco Central la semana pasada, esta vez fue el Consejo de Estabilidad Financiera (CEF) el que advirtió sobre los riesgos de invertir en ellas.

Presidido por el Ministro de Hacienda e integrado además por el Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero, el superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, el superintendente de Pensiones y el presidente del Banco Central, este organismo analizó en su última sesión, si la expansión de las actividades desarrolladas en torno a las monedas virtuales representan riesgos relevantes para el sistema financiero chileno, y ha conformado un grupo de trabajo que continuará analizando este tema.

Si bien el Consejo descarta que estos activos en la actualidad representen una amenaza para la estabilidad financiera, advierte al público sobre los riesgos asociados a la adquisición, tenencia o inversión en este tipo de activos.

"Es de suma importancia informar a los inversionistas y al mercado en general que estos activos virtuales no son emitidos ni respaldados por bancos centrales u otras autoridades públicas y, en la mayoría de los casos, su valor deriva únicamente de la confianza de sus usuarios", advierte el CEF.

"Inversiones en estos activos pueden generar importantes ganancias en periodos cortos de tiempo, así como también, la pérdida de gran parte o incluso la totalidad de los montos involucrados", advierte el CEF

Además recalca que en Chile actualmente no existen regulaciones específicas para estos activos, ni para sus emisores o intermediadores. "De esta manera, por el hecho de no contar con un emisor soberano que los respalde y asuma la responsabilidad de mantener su valor, el Banco Central ha establecido que éstas no pueden considerarse como 'monedas' en el sentido legal y conceptual del término. Por su parte, la CMF ha establecido que, bajo el marco legal vigente, las denominadas criptomonedas tampoco pueden considerarse 'valores'", acotó la entidad en un comunicado.

En base a todo lo anterior, el CEF advierte que la compra de las denominadas criptomonedas u otros activos similares "es una actividad de alto riesgo", esto debido a su alta volatilidad, con lo que "inversiones en estos activos pueden generar importantes ganancias en periodos cortos de tiempo, así como también, la pérdida de gran parte o incluso la totalidad de los montos involucrados".

La entidad detalló que los compradores, sean personas naturales o jurídicas, se encuentran expuestos, entre otros, a los siguientes riesgos: fuertes fluctuaciones de precios, potenciales dificultades para vender o intercambiar por otros activos, ausencia de activos tradicionales como respaldo en la mayoría de los casos y, eventuales pérdidas por robo, fraudes o dificultades con respecto a la información disponible.

Pese a no existir una regulación, el CEF afirma que estas monedas virtuales de igual manera "deben cumplir con el marco legal y normativo que les sea supletoriamente aplicable, y se encuentran sujetas al cumplimiento del marco regulatorio general, el que incluye, entre otros, la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, la normativa tributaria y, en tanto realicen operaciones de cambios internacionales, la legislación y normativa cambiaria del Banco Central de Chile".

El Consejo resalta que este comunicado se encuentra referido únicamente a los riesgos asociados a la adquisición y tenencia de las denominadas criptomonedas y símiles. "Sin perjuicio de lo anterior, existen diversos desarrollos tecnológicos en la industria financiera, como la aplicación de la tecnología blockchain y de registros distribuidos, que pueden contribuir a la eficiencia de los mercados y a incrementar la competencia", aclara.

El organismo indica que continuará analizando y monitoreando los desarrollos en esta industria, así como también los potenciales impactos que pudieran tener sobre el sistema financiero local, "sin descartar a priori ninguna opción regulatoria, de manera de facilitar la innovación tecnológica que beneficie al público, pero al mismo tiempo mitigar riesgos sobre el sistema financiero".