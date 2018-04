Marie-Chantal Miller, la esposa del primo del rey de España que criticó fuertemente a Letizia

El terremoto que provocó el enfrentamiento entre la reina y la reina madre de España a la salida de la catedral de Palma tras la misa de Pascua de Resurrección, ha mantenido a la casa real española en silencio. No obstante, la esposa del primo del rey ha criticado fuertemente a Letizia a través de redes sociales.

"¡Ninguna abuela se merece ese tipo de trato! Wow, (Letizia) ha mostrado su verdadera cara", escribió Marie-Chantal Miller, esposa de Pablo de Grecia, sobrino de la reina Sofía y muy cercano a Felipe VI, ya que estudiaron, festejaban juntos y fue padrino de su boda, explica El País.

Tras este mensaje publicó una imagen de sus padres posando con sus nietos junto con el mensaje: "Abuelos felices, eso es de lo que trata la familia".

Happy grandparents! Family is what it’s all about 💋💕🌸❤️ pic.twitter.com/z6PCx8IWVS

— Marie-Chantal (@MarieChantalUK) April 3, 2018