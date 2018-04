Policía Federal anunció que no arrestará a Lula da Silva este viernes

La Policía Federal anunció que no arrestará al ex presidente de Brasil, Lula da Silva, este viernes, ya que no quieren poner en riesgo la seguridad de sus partidarios, ni tampoco de las fuerzas del orden.

En este contexto, anunciaron que la negociación se reanudará este sábado luego de la misa en memoria de la ex primera dama, Marisa Leticia.

Respecto de la detención, la Policía Federal explicó que si el ex mandatario se entrega mañana, será transportado a Curitiba en un avión de la policía.

En tanto, la defensa de Lula insiste en que la prisión comience a ser efectiva a partir del lunes.