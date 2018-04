¿Qué pasa si Lula se declara en rebeldía y no se entrega a la policía?

El jueves en la noche el juez federal Sergio Moro le dio al ex presidente de Brasil Luiz Ignacio "Lula" da Silva hasta las 17:00 horas para entregarse voluntariamente ante la policía federal en la ciudad sureña de Curitiba.

Sin embargo, este viernes el ex mandatario anunció en conversación telefónica al diario Folha, desde el Sindicato Metalúrgico Sao Bernardo do Campo, que no se trasladará a Curitiba para entregarse a la policía.

Esta decisión le traerá graves consecuencias al líder del Partido de los Trabajadores, ya que si se declara en rebeldía o "resistencia a la prisión" se complicarán los recursos que pueda presentar en el marco de esta causa, ya sea para conseguir una disminución de la condena o excarcelación, y el desarrollo de los otros seis juicios que tiene en su contra, de acuerdo con O'Globo.

La jurisprudencia brasileña considera duros castigos para las personas que tomen esta vía, como, por ejemplo, pedir la prisión preventiva en casos que aún no tienen sentencia, explica el medio.

En el caso de que Lula mantenga su palabra y no se entregue de forma voluntaria, obligará a la policía federal a ir a buscarlo al sindicato. Según un aliado del líder del Partido de los Trabajadores en conversación con Folha, su comando quiere montar una escena para "entrar a la historia"

En este contexto, si alguna persona resulta herida en algún incidente que derive de su detención será considerado por la justicia como exclusiva responsabilidad del ex presidente debido a que se declaró en rebeldía.

¿Horario complicado?

Cabe destacar que la policía brasileña tiene por regla no realizar arrestos domiciliarios entre las 18:00 y 6:00 horas, a excepción en caso de delito flagrante (caso que no es el de Lula), según explica el criminalista André Kehdi, presidente del Consejo Consultivo del Instituto Brasileño de Ciencias Criminales (IBCCRIM) a Folha.

Sin embargo, de acuerdo con el profesor de Derecho de la Universidad de São Paulo (USP) Alamiro Velludo Salvador Netto en conversación con el mismo medio, esta norma no limita la orden de detención sino el lugar y como el ex mandatario se encuentra en un sindicato puede que la regla no aplique y sea detenido si o si.

Actualmente, la Policía Federal ya mantiene un equipo en Sao Paulo listo para cumplir la orden de prisión y un avión en el aeropuerto de Congonhas para su traslado.