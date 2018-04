Seis adolescentes apuñalados en 90 minutos: en la noche la violencia se toma las calles de Londres

Durante la noche la violencia se ha apodera de las calles de Londres. Este jueves seis adolescentes fueron apuñalados en 90 minutos, esto a pesar de diversas manifestaciones que buscan acabar con esta situación, de acuerdo con The Indpendent.

En cuatro ataques con navaja hirieron a seis adolescentes, el primero fue un adolescente de 15 años resultó gravemente herido en un apuñalamiento en East India Docks.

Más tarde fue un joven de 13 años cerca de Little Ilford Park, Newham; un adolescente de sexo masculino en Ealing Broadway, al oeste de Londres; y tres jóvenes fueron llevados al hospital después de un ataque con cuchillo en Mile End, al este de Londres.

Violencia

Mientras tanto, un grupo de personas se manifestaban en la estación central de Hackney en el este de Londres para protestar por la muerte de Israel Ogunsola, un hombre de 18 años que fue apuñalado la noche anterior.

De acuerdo con el alcalde de Londres, Sadiq Khan, en lo que va del año han ocurrido 55 "desgarradores" asesinatos y criticó los recortes de presupuesto policial, de acuerdo con el medio.

Según un reportaje de The Sunday Times, Londres ha tenido más asesinatos que Nueva York en estos últimos dos meses, en febrero marcaron 15 y 11 respectivamente, y en marzo 22 y 21. No obstante, con estos datos no se puede confirmar que la capital británica sea más violenta que la ciudad estadounidense.