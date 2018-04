Pérdida del pase escolar y multas de hasta $70 mil: estos son los peores castigos del "Dicom del Transantiago"

Ya es un hecho: el registro de evasores del Transantiago comenzará a regir desde el próximo 5 de junio tras su publicación en el Diario Oficial. ¿Cómo funcionará el llamado "Dicom de los pobres"?

Según explica Guillermo Muñoz, ex director del Transantiago, esta es una lista en la que caerán sólo aquellos que, tras recibir una multa por no validar su Bip! decidan no pagar esa infracción. En ese sentido, puntualiza, "no es para todos, es para quienes persistan en esta conducta".

Quienes caigan en este registro recibirán una multa de 1,5 UTM (casi $70 mil). Si pagan este parte dentro de los primeros cinco días, tendrán un descuento de un 50%. Si no lo hacen podrán perder el derecho a tener pase escolar, se les prohibirá recibir la devolución de impuestos de la "Operación Renta" y no tendrán ninguna posibilidad de obtener o renovar la licencia de conducir.

Alternativa al torniquete mariposa

A ojos de Muñoz, este registro podría ofrecer una luz de esperanza para disminuir los odiados "torniquetes mariposa", sobre todo considerando que es una medida que apunta a disminuir significativamente la evasión.

"Mientras haya medidas que generen una disminución del no pago, por cierto que se pueden ir eliminando algunas barreras como el torniquete", expresa.

Pago inmediato

Para el gerente de la compañía Alto Evasión, Felipe Clark, otra ventaja que ofrece este registro es que se puede identificar cierto perfil de los evasores. Con estos datos se puede analizar la razón que origina esta actitud y a partir de eso, atacar la raíz de esta actitud.

No obstante, lo que él cuestiona, es el hecho que se curse una multa y que los infractores desplacen el pago para otro día. Según explica a Publimetro, lo mejor sería cobrarles de inmediato y por eso propone analizar esa idea para incluirla en el futuro en la ley.

"Entre más rápido se hace el pago de la multa más rápido aprende la persona que comete la falta, porque lo hace delante de todos. Pero no sólo eso, además se termina con la sensación de impunidad entre el resto de pasajeros que sí pagaron. Hoy vemos que un infractor, cuando es detectado, se le baja de la máquina y se le cursa una multa, pero nadie ve si paga o no. Entonces queda esa idea de injusticia entre el resto", sentencia Clark.