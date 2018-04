Polémico episodio de "Los Simpson" defiende a Apu Nahasapeemapetilon tras ser acusado de racista

Desde sus inicios en 1989 “Los Simpson” han sido un referente en cuanto a contenido irónico y sarcástico. Pese a esto, desde el hemisferio oriental no se están tomando tan bien las “críticas” y “estereotipos” que la serie representa.

Durante el año pasado el personaje Apu Nahasapeemapetilon se vio envuelto en una intensa polémica, luego del estreno del documental “The Problem With Apu”, en el que participó el comediante Hari Kondabolu entrevistando a distintas celebridades para preguntarles a cerca del impacto negativo que el personaje ha traído a sus vidas.

El filme explora las consecuencias que estos clichés traen a la población que proviene de La India y sus países aledaños. Además, entre otras cosas, hace hincapié en el hecho de que el actor que da voz a Apu (Hank Azaria) es blanco y "sobreactúa" el acento del dueño del Kwik-E-Mart.

Y como es de costumbre la serie respondió, pero no en una rueda de prensa. En el último capítulo transmitido en EEUU titulado "No Good Read Goes Unpunished" (Ninguna buena lectura queda sin castigo), la serie se refirió a esta polémica.

Se trata de una secuencia en la que Marge le muestra a Lisa uno de sus cuentos favoritos de infancia. Al releerlo, nota que el texto está lleno de xenofobia y ofensas, por lo que decide "editar" su trama, haciéndola perder todo el sentido. Era de esperar, pues la protagonista de "La princesa en el jardín" termina encarnando a una luchadora cisgénero.

Al notarlo, Lisa asegura que no es necesario cambiar la historia, pues sus personajes están bien "Algo que comenzó hace décadas y fue aplaudido e inofensivo ahora es políticamente incorrecto. ¿Qué puedes hacer con eso?”, dice justo al lado de una foto de Apu estratégicamente ubicada en su velador y mirando a los espectadores.

Pese a que fue una "indirecta", queda claro que el mensaje va directo para quienes los critican. En tanto, el director del documental se manifestó contrario a la representación.

"Wow, "políticamente incorrecto". ¿Ese es el punto de partida de mi película y la discusión que provocó? Amigo, realmente me encantaba esta serie. Esto es triste."

Wow. “Politically Incorrect?” That’s the takeaway from my movie & the discussion it sparked? Man, I really loved this show. This is sad. https://t.co/lYFH5LguEJ — Hari Kondabolu (@harikondabolu) April 9, 2018

Los usuarios en redes sociales tampoco quedaron ajenos, criticando que se haya usado al “personaje más abierto de la serie” para validar este relato.

Pese a ello, esta no es la primera respuesta de parte del programa. En enero el productor ejecutivo de "Los Simpson", Al Jean, habló con IndiWire a cerca de la polémica asegurando que "Algunas personas se ofenden por el personaje y me lo tomo muy en serio. Otros realmente aman al personaje. Es una elección difícil. No quiero ofender a la gente, pero también queremos ser divertidos. No queremos ser totalmente políticamente correctos".