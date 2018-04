Vocero del Movimiento de Acción Migrante enfurecido con decreto de Piñera que exige visa a extranjeros: es "racista y xenófobo"

El Movimiento de Acción Migrante de Chile (MAM) es una agrupación que reúne a varios organismos de protección de derechos de los extranjeros en nuestro país. A ellos no les gustó nada que el Presidente Sebastián Piñera haya anunciado un decreto administrativo con el que se exigirá visas a aquellos migrantes que quieran desarrollar alguna labor remunerada en el país. Es más, califican la acción de racista y xenofóbica.

Así al menos lo hizo ver Francisco Bazo, uno de los voceros del MAM, quien entrevista con Publimetro criticó la actitud del Mandatario, sobre todo a causa de los decretos que envió, con exigencia de visas, versus el proyecto de ley que anunció y que se discutirá en el Parlamento con urgencia simple, en un período de no más allá de 30 días.

"La Ley quedó a nivel de titulares. No hubo ningún desarrollo de cómo será la legislación. Entonces, a través de vías administrativas se toman una serie de medidas contra los migrantes", criticó Bazo. Es más, agregó que "el Presidente está legislando mediante decretos".

No hubo debate

El MAM es una de las agrupaciones que ha sido consideradas por el Gobierno como parte de varias mesas de trabajo en materia de migración. No obstante, pese a esto, para Bazo el anuncio de los decretos los sorprendió. A su juicio, no hubo consideración de otros puntos de vista.

"No se siguió el debate que debió haberse dado. Toda la opinión pública, la academia, la sociedad civil, tiene opiniones al respecto y no se ha escuchado nada. El MAM es partidario que se legisle, pero con participación, involucrando a los expertos, a los migrantes y el Consejo de la Sociedad Civil (Cosoc), pero con este decreto, no se ha tomado en cuenta nada de lo que ahí se ha discutido", reclama.

Decretos sesgados

Para el vocero del MAM, además, existe un cierto sesgo en los decretos y que apuntan directamente contra los haitianos.

"Al resto de los ciudadanos a los que se les entrega visa, se les permite estar aquí por 90 días. ¿Por qué a los haitianos se les restringe a 30 días?", se cuestiona.

Agrega que "hay una serie de medidas contra los haitianos que expresas racismo y xenofobia. No tengo otra explicación a eso", sentencia el vocero.