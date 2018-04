Un 30% más que en 2017: estiman que ventas por internet en Chile superen los US$5.000 millones este año

La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) y el Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico (eCommerce Instituto) realizaron la décima versión del eCommerday Santiago 2018, encuentro que reunió a más 3.500 personas.

Fue en ese contexto que la CCS indicó que las ventas de comercio electrónico en Chile luego de alcanzar los US$4.000 millones en 2017, superarán los US$5.000 millones en 2018, con un crecimiento esperado en torno al 30%.

La entidad gremial añadió que esta cifra representará un 6% de las ventas totales del retail chileno y adquiere mayor importancia aún, si se le agregan los más de US$ 600 millones anuales que se estima, preliminarmente, están alcanzando las ventas a través de modelos de economía colaborativa (transporte de personas, arriendo de alojamientos, etc.).

Según el Centro de la Economía Digital de la CCS, actualmente hay más de 15 millones de personas conectadas en Chile, de las cuales más del 30% (5,5 millones) realiza compras por internet. La CCS explicó, que de las ventas totales del sector, un 17% son realizadas a través de dispositivos móviles.

A nivel global, las ventas de comercio electrónico superaron los US$2,3 billones (millones de millones) en 2017, con claro predominio de China (US$ 500 mil millones) y Estados Unidos (US$ 409 mil millones).

En América Latina, el líder indiscutido en términos de volumen es Brasil (US$ 17.400 millones) si bien, en términos de penetración, Chile asume el liderazgo con US$ 223 por habitante (vs US$ 362 en China), seguido de Argentina (166). Brasil alcanza una venta per cápita de tan solo 84 dólares.

Viajes y turismo lideran

La CCS además detalló que, del total de las ventas en Chile y a partir de cifras provenientes de su Centro de Economía Digital y de otras fuentes como Transbank y GfK, cerca de un tercio corresponde al rubro de viajes y turismo, 27% a bienes a durables, 16% a servicios financieros e inmobiliarios, 8% a vestuario, calzado y accesorios, 5% a cines y espectáculos y 4% a alimentos. Estas últimas categorías crecen a gran velocidad.

Además se destacó que el porcentaje de empresas que vende online en nuestro país alcanzó al 15% (12% en 2016) y que la participación de micro y pequeñas empresas comienza a despegar.

En la inauguración del evento, el presidente de la CCS, Peter Hill, señaló que “uno de los grandes desafíos del comercio electrónico será permitir a los consumidores comprar cuándo, cómo y donde quieran, a lo que contribuirán procesos cada vez más automatizados de producción y envío”.

Por su parte, Marcos Puyrredon, presidente de eCommerce Instituto, destacó que el comercio electrónico, tanto en Chile como en la región, exhibe un gran crecimiento porque viene apalancado por una fuerte demanda y nuevos actores a nivel de oferta “que están generando una muy buena experiencia de compra, lo que está ayudando a generar confianza en el canal con lo que se genera un circulo virtuoso”.

Por su parte, el ministro de Economía, José Ramón Valente, destacó la importancia de que las empresas medianas y pequeñas puedan incorporarse al mundo digital, reconociendo la brecha educacional que existe.“Necesitamos inglés y que nuestros jóvenes entiendan el mundo digital”, sostuvo.

Otro tema que planteó Valente, dice relación con las plataformas colaborativas, “que son un desafío para los gobiernos y no se trata de cerrarnos, sino de hacerlas compatibles con la regulación, los impuestos locales y una competencia leal”. Afirmó que para atender estos temas se ha creado la división de economía del futuro en el Ministerio, la que se articulará con otros ministerios “de forma de no tirar la pelota para el corner”.

Respecto al comercio electrónico local, Valente destacó que su gran desafío es ganar la confianza de los consumidores y que la experiencia de compra sea buena: “algunos se quedan con los reclamos y los problemas, pero eso es ver el vaso medio vacío y yo prefiero verlo medio lleno. La mayor parte de los consumidores está contento, si no, no seguiría creciendo así”.