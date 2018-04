Ministerio de Transportes advierte nueva práctica de "fishing": envían correos electrónicos con presuntas multas impagas

Un correo electrónico con una presunta multa de tránsito impaga es la nueva práctica de "fishing" que tiene en alerta al Ministerio de Transportes debido a los peligros que suscitan para la población.

La Jefa del Programa de Fiscalización de la cartera de transportes, Paula Flores, junto al subcomisario Mauricio Morales, de la Brigada de Cibercrimen de la PDI, hicieron un llamado a la comunidad a no abrir este falso e-mail tras recibir una serie de denuncias.

El mensaje que cuenta con un logo del Ministerio de Transportes, alude a un presunto parte fotográfico cuya situación debe ser solucionada a la brevedad.

De esta manera, invitan a los usuarios a descargar un archivo adjunto, hecho que se conoce en la práctica como “fishing”.

Distinción entre los avisos

Flores destacó que las notificaciones de multas con cámaras que cursa el ministerio se hacen llegar a través de cartas a los domicilios de las personas y nunca a través de e-mail.

Por esta razón, el llamado es a no abrir ese tipo de correos electrónicos, eliminarlos y marcarlos como spam.

“La información de estos emails falsos es imprecisa y no incluye aspectos que sí contienen las infracciones que cursamos como Programa de Fiscalización donde, vía carta que llega al domicilio, se indican día y fecha de la infracción", explicó.

Por su parte, el subcomisario Morales informó de una serie de aspectos que sirven para identificar que se está en presencia de un correo falso.

Uno de ellos es la redacción de estos correos, ya que muchas veces no corresponde a términos usados en el país. Por otro lado, están las supuestas citaciones o notificaciones que no van dirigidas a una persona en particular, sino que hablan de alguien en general.

Peligros

Según señaló Morales, "quienes están tras estos correos podrían llegar a tener acceso remoto a los computadores o realizar modificaciones dentro de nuestros equipos para acceder a contraseñas o datos críticos que tengamos almacenados".

Por eso, "estamos reforzando el llamado a no abrir estos falsos correos", destacó el subcomisario.

Por su parte, Flores reiteró el llamado a no abrir estos correos maliciosos que "están siendo usados por delincuentes a través de información que se supone oficial y tiene como objeto obtener datos personales de claves de seguridad o tarjetas de crédito para cometer estafas", indicó.

Asimismo, Morales enfatizó que la ciudadanía debe estar alerta a que varios de estos correos van mutando o cambiando de formato, y que se vuelven a reactivar en el caso de alguna contingencia en particular, como lo ocurrido en las últimas semanas a raíz de los permisos de circulación.

Las autoridades finalmente agregaron que la proliferación de estos emails falsos también se han presentado en otras reparticiones de gobierno, bancos, el Ministerio Público y que incluso también circulan presuntos correos de la PDI, por lo que insistieron en no abrir ni descargar los archivos adjuntos.