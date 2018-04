No hay caso: Codelco y Contraloría no llegan a acuerdo por cuestionadas compras de la minera

La pugna entre Codelco y la Contraloría General de la República va a continuar. Este jueves ambas entidades se reunieron en el 25° Juzgado Civil de Santiago para un acto conciliatorio que finalmente terminó sin acuerdo.

Este caso comenzó tras una auditoría realizada en la cuprífera, que puso en cuestión contratos de compra de bienes y servicios entre partes relacionadas, sin licitación.

Según reportó Pulso, el abogado de la firma estatal, Pedro Pablo Gutiérrez, sostuvo que un acuerdo no fue posible porque "el tema sobre el cual hay que llegar a acuerdo es sobre si se aplica una ley particular a Codelco que es la ley de compras públicas y Codelco estima que no se le aplica porque tiene unas normas particulares en su ley orgánica".

¿Qué viene ahora? El tribunal puede determinar en un mes si las partes deben presentar pruebas, que de no ocurrir, podría dictar sentencia a fin de año. Sin embargo, el caso podría llegar a la Corte de Apelaciones y la Suprema.