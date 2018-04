Theresa May ordena submarinos a Siria mientras Gran Bretaña "se prepara para atacar"

La primera ministra británica Theresa May ordenó a los submarinos británicos que se desplacen dentro del alcance de misiles de Siria en preparación para los ataques contra el ejército sirio que podrían comenzar el jueves por la noche, dijo el diario Daily Telegraph.

May no ha llegado a una decisión final sobre si Gran Bretaña se uniría a cualquier ataque de Estados Unidos y Francia en respuesta a un presunto ataque químico, pero quiere poder actuar rápidamente, dijo el periódico. "Todo indica que el régimen sirio fue responsable y que vamos a trabajar con nuestros aliados más cercanos para garantizar que los responsables rindan cuentas", señaló May.

Citó fuentes del gobierno que dijeron que Gran Bretaña estaba "haciendo todo lo necesario" para poder disparar misiles de crucero Tomahawk desde submarinos contra objetivos militares en Siria.

Los submarinos nucleares británicos de la clase Trafalgar y Astute están armados con misiles de crucero Tomahawk de 1,000 millas de alcance.

El misil Tomahawk permite a los submarinos de la Royal Navy atacar a los objetivos en tierra. El misil ha estado en uso con la RN desde finales de la década de 1990 y ha sido utilizado en el conflicto de Kosovo y en las campañas contra los talibanes, Saddam Hussein y en Libia. Se dispara desde los tubos de torpedos de un barco. Una vez que alcanza la superficie, un cohete de refuerzo se enciende para impulsar el misil hacia el cielo. Tomahawk luego se dirige a su objetivo a 550 mph, entregando una cabeza explosiva de 1,000 libras.