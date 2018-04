¿Una línea aérea estatal? Expertos indican que es inviable

Desde los cielos de Chile, también se realiza un monumental aporte al desarrollo de la nación. A propósito del conflicto huelgario que hoy atraviesa Latam, heredera de la antigua Línea Aérea Nacional de Chile, se alzó la voz del diputado Gabriel Boric, quien lanzó una propuesta contundente."Necesitamos una línea area estatal, que no se rija por ánimo de

ganar más plata, sino por la necesidad de conectividad. Al menos para las zonas extremas (como Magallanes)", escribió Boric desde su cuenta Twitter. Y es que conectar a un país tan vasto y diverso, ha sido la misión de la aeronáutica chilena, desde el 5 de marzo de 1929, cuando se creó LAN."Lo que comenzó con un sistema de postas de correo, entre Santiago y Arica, se fue convirtiendo en la gran indust

ria que mueve a millones de personas. Arturo Merino Benítez fue el fundador de LAN, el primer y genuino esfuerzo del estado chileno por contar con una aerolínea, bajo el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo", expresó Alberto Fernández, del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas.

Si no es rentable, no alza vuelo

Para María Fernanda Juppet, directora de Derecho U. San Sebastián y experta en regulación y temas económicos, revivir el proyecto estatal aéreo no es posible. "El Estado sólo puede actuar cuando los privados no quieran o no puedan desarrollar una determinada actividad económica relevante para el bien común. Y además, ni siquiera las empresas del Estado pueden ser deficitarias, ya que necesitan mantenerse en el tiempo. Deben presentar capacidades financieras mínimas para mantenerse en el tiempo", explica la docente.

Otro catedrático, Roberto Saavedra, economista de la Universidad Mayor comentó para Publimetro que el cuoteo político atenta contra la rentabilidad comercial, e incluso social, de una propuesta como la del diputado Boric. "Recuerdo que en 1995, Iberia presentaba ese modelo y pasó a ser una compañía de tercera categoría. En Chile, la Empresa de Ferrocarriles del Estado fue un foco de corrupción. Si la ciudadanía busca cobertura de servicio y precios adecuados, el modelo de una aerolínea estatal no es la solución, en el marco de una huelga como la que atraviesa Latam hoy día", sentenció Saavedra.