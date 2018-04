Cumbre de Las Américas: Presidente Sebastián Piñera dijo que "en Venezuela no hay democracia"

Tras llegar este viernes a Lima, Perú, para participar de la Cumbre Las Américas, el presidente Sebastián Piñera, sostuvo una breve diálogo con los medios de comunicación nacionales e internacionales, durante el que criticó duramente la situación política venezolana.

"Bueno, es indudable que en Venezuela no hay democracia, no hay estado de derecho, no hay respeto por los derechos humanos ni tampoco están organizadas elecciones limpias y transparentes", dijo.

Por lo tanto, "ningún país ni ninguna persona que realmente se compromete con los valores y principios democráticos puede reconocer una elección que no está siguiendo las reglas básicas", señaló el mandatario.

“Además, creemos que el hecho de haber ignorado y haberle quitado todos los poderes a la Asamblea Nacional es otro reflejo de la falta de voluntad democrática del actual gobierno del presidente Maduro”, agregó.

En la misma línea, manifestó la relevancia de que exista una colaboración a nivel mundial "para ayudar al pueblo venezolano a recuperar su libertad, su democracia, el respeto a los derechos humanos y salir de esta crisis económica, política y humanitaria".

Por esta razón, solicitó al mandatario venezolano que "reconozca la crisis humanitaria en su país y que permita que los países que quieren colaborar, puedan colaborar para mitigar y atenuar los sufrimientos que está viviendo el pueblo venezolano".