Nuevas visas para migrantes, Venezuela y condolencias: las claves del primer día de Piñera en Perú

Este viernes el Presidente Sebastián Piñera inició su primer viaje como Mandatario en su segundo período presidencial. ¿El destino? Lima, Perú, donde espera participar de las actividades que se enmarcan en el contexto de la VIII Cumbre de Las Américas.

De esta manera, apenas bajó del avión el Mandatario se dispuso a trabajar. Estas son las cuatro claves de la primera jornada en el extranjero de Piñera:

Bilaterales

Reuniones con el presidente de Perú, Martín Vizcarra y con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, fueron las dos primeras tareas que realizó el Jefe de Estado.

Tras calificar en buenos términos ambas reuniones, el Mandatario ya anunció otras con los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, el de Brasil, Michel Temer, el de Jamaica, Andrew Holness, pero la más esperada es la que mantendrá con el Jefe de Estado de Haití, Jovenel Moïse.

Migración

Esa reunión se da luego que a través de vías administrativas Piñera ordenara la solicitud de una visa de turismo para los ciudadanos haitianos que pisen suelo nacional a contar del próximo lunes 16 de abril.

En ese sentido, el Presidente señaló que "Chile siempre ha sido un país abierto y acogedor con la migración, pero con los migrantes que vienen a Chile cumpliendo nuestras leyes, que vienen a integrarse a la sociedad, a aportar a nuestro país y por supuesto a construir una nueva vida. Pero queremos que sea ordenada, regulada y segura".

Es más, aseguró que era una materia que incluso analizó con el Trudeau indicando que "conversamos de los problemas que se producen con la inmigración ilegal. Ustedes saben que hay muchas personas que entran a Chile por la frontera norte, cercana al mar, que es una zona muy peligrosa porque todavía quedan minas en esa región. Chile está cumpliendo con el acuerdo de Otawa, de hecho ya hemos eliminado 85% de las minas y estamos avanzando para cumplir con nuestro compromisos".

Agregó que "vamos a enviar personas de nuestro país para conocer en detalle la forma en que Canadá ha enfrentado problemas muy similares a los que enfrenta hoy Chile".

Venezuela

Otro de los hitos que marcaron la jornada fue la mención de Venezuela. Apenas llegó a suelo peruano, el Jefe de Estado le envió un duro mensaje a Nicolás Maduro: le pidió que se trabaje por reconstruir la democracia.

"Venezuela dejó de ser una democracia. Hoy en Venezuela no se respeta los principios básicos de una democracia, no se respeta la independencia ni la separación de poderes, ni estado de Derecho, no se respetan los Derechos Humanos y hay presos políticos", dijo el Presidente.

De hecho, le pidió directamente a Maduro que "no insista en un camino que es una elección que todos sabemos que no es legítima, que no da garantías y que no va a ser reconocida por los países democráticos del mundo".

Condolencias

Por último, Piñera no perdió la oportunidad de referirse al secuestro y asesinato de los tres miembros de la prensa que murieron tras ser secuestrados por un grupo terrorista en Ecuador.

"Quiero solidarizar muy sentidamente con el pueblo ecuatoriano, con su presidente Lenin Moreno y enviar mis más sentidas condolencias a las familias” de las víctimas, precisó el Jefe de Estado.

Agregó que estas personas "perdieron su vida en forma absolutamente inaceptables. Fueron secuestrados y asesinados por grupos terroristas".

Pero no fue el único mensaje que entregó. También hizo referencia al ataque con una bomba que dejó ocho policías colombianos fallecidos este jueves.

"También quiero enviar mis condolencias al pueblo colombiano porque días atrás en un atentado con explosivos perdieron la vida ocho policías colombianos", señaló el Jefe de Estado.

Ambos hechos fueron el pie forzado que usó Piñera para referirse a Chile, específicamente a cuestiones de seguridad en La Araucanía.

Sobre esto dijo que "hay algunos en nuestro país que han tenido una actitud muy ambigua sobre esta materia. Combatir el terrorismo, combatir la violencia, es la mejor forma de defender los derechos Humanos, la democracia, la paz y la tranquilidad de todos los chilenos".