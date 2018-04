Fue un mal chiste: gobernador de Antofagasta hace insólita confidencia y debe renunciar al cargo

El recientemente designado gobernador de Antofagasta, Luis Garrido, comunicó su renuncia al cargo, a menos de un mes de haberlo asumido, alegando motivos personales. Ésta situaciòn se suma a otras dimisiones de autoridades designadas por el Gobierno durante los últimos días.

En la salida de Garrido también habría incidido una entrevista al portal local Timeline.cl y la radio FM 7 de Antofagasta, donde hizo referencia a una conversación con la vocera de Gobierno. Cecilia Pérez. “Conversamos y me hace la pregunta del millón: “¿Oye, le has pegado a tu señora?”. Así me pregunta y le digo: “Ministra, mire, esta semana no” y ella me decía “córtala”. Le dije, “no, ministra, no. para nada. Tengo muy buena relación con mi familia, mis hijas y no, nunca. Y si usted me está preguntando, no tengo Dicom, no tengo nada, parezco recién nacido, ni deudas tengo”, indicó Garrido.

A esto se sumarían las intenciones de postular al cargo de intendente, que sugirió en la misma entrevista.

Según consigna El Mercurio, la renuncia fue confirmada por el intendente de Antofagasta, Marco Antonio Díaz. “Él era parte del equipo, en un trabajo muy fluido y hago esta aclaración para que no se especule. No me queda más que respetar su decisión, que por razones personales dejó el cargo”, indicó la autoridad regional.