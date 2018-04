"Es posible que Trump estuviera con prostitutas meándose unos a otros": Las razones por las que Comey dice que el presidente está moralmente incapacitado para ser presidente

James Comey, ex director del FBI, inició una gira pública de su libro “A Higher Loyalty”, el cual sale a la venta el próximo martes. El libro ofrece la versión de Comey sobre los polémicos eventos que rodearon su despido por parte de Trump y las investigaciones a la injerencia rusa en las elecciones, así como a las prácticas de Clinton en sus correos electrónicos. En el texto, Comey compara a Trump con un capo mafioso y describe su liderazgo como “impulsado por el ego y la lealtad personal”.

En una entrevista en la cadena ABC transmitida ayer, el ex director del FBI cargó de nuevo contra Trump y afirma que su supuesta fiesta con prostitutas en Moscú lo hizo vulnerable a ser chantajeado por el Kremlin.

"Honestamente, nunca pensé que estas palabras fueran a salir de mi boca, pero no sé si el actual presidente de Estados Unidos estuvo con prostitutas meándose unos a otros en Moscú en 2013. Es posible, pero no lo sé", ha declarado.

Trump "no está moralmente capacitado para ser presidente", porque, ha declarado, es racista, "ve a las mujeres como trozos de carne", y "miente constantemente sobre cosas pequeñas y cosas grandes". Para el ex director del FBI, bajo la presidencia de Trump, "la verdad está siendo asaltada a diario".

Estas declaraciones intensificaron su enfrentamiento verbal con el presidente, que lo despidió el año pasado y lo criticó de nuevo el domingo con una andanada de tuits en los que señaló que debería estar en prisión y lo calificó como “el PEOR director del FBI en la historia con diferencia”.

Slippery James Comey, a man who always ends up badly and out of whack (he is not smart!), will go down as the WORST FBI Director in history, by far!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 15, 2018