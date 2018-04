Houston comienza ganando y Cleveland se cae en el inicio de los playoffs de la NBA

James Harden anotó 44 puntos y lideró a su equipo en un gran último cuarto que permitió a los Rockets de Houston superar el domingo 104-101 a los Timberwolves de Minnesota en el Juego 1 de la primera ronda de playoffs de la NBA.

Minnesota anotó cuatro tantos consecutivos para acercarse a 3 a falta de 30 segundos para la chicharra final. Entonces, Chris Paul convirtió dos tiros libres para Houston, pero una canasta de Karl-Anthony Towns volvió a poner a los Timberwolves a 3. Un mal pase de Paul dio a Minnesota la posibilidad de igualar la pizarra a 1,5 segundos del final, pero el lanzamiento de Jimmy Butler se quedó corto.

Los Timberwolves tuvieron una ventaja de un punto a siete minutos del final antes de la reacción de los Rockets con un parcial de 9-0, con los siete últimos tantos de Harden, para dejar la pizarra 94-86 a falta de cuatro minutos. Harden, que también robó un balón en ese periodo, coronó la remontada de su equipo con un triple que llevó al entrenador de Minnesota, Tom Thibodeau, a pedir un tiempo muerto.

Los Rockets, que terminaron primeros en la Conferencia Oeste, tuvieron que esforzarse para superar a los Timberwolves (8vos) en una noche en la que Houston anotó solo 10 de sus 37 ocasiones de triple. Harden tuvo 7 de 12 en canastas de tres puntos, pero Trevor Ariza, P.J. Tucker, Eric Gordon y Paul se combinaron para encestar apenas 3 de sus 22 oportunidades.

Andrew Wiggins lideró a los Wolves con 18 puntos y Towns no pudo pasar de los ocho tras promediar 21,3 en la temporada regular, en la primera participación de Minnesota en la postemporada desde 2014.

James Harden erupts for 44 PTS (13 in Q4), 7 3PM, 8 AST, lifting the @HoustonRockets at home in Game 1! #Rockets #NBAPlayoffs pic.twitter.com/0o7tP9zc43

— NBA (@NBA) April 16, 2018