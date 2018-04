Norcal, Socal y Cal: La iniciativa que pretende dividir el estado de California en tres

Según el impulsor de esta propuesta, la creación de tres gobiernos separados enfatizarán la “representación, confianza y la identidad regional”.

En palabras del multimillonario tecnológico, su iniciativa ha recopilado más de 600.000 firmas —de las 365.880 necesarias para ser sometida a votación popular el próximo noviembre—. Para su entrada en vigor, California primero tendría que certificar que las firmas que Draper ha reunido son auténticas, y después los votantes tendrían que pronunciarse sobre la medida por mayoría en noviembre. Por último, el Congreso de EEUU tendría que dar su visto bueno.

