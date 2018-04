¿Kim Jong-un finalmente llevará la paz entre Corea del Norte y del Sur?

A pocos días de que se concrete la esperada reunión entre el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, este martes los medios surcoreanos dieron una importante noticia: ambos mandatarios se estarían preparando para firmar el fin de 67 años de guerra.

Se espera que la importante noticia, que fue revelada por un funcionario anónimo de Corea del Sur al diario Munhwa Ilbo, sea revelada durante la reunión que tendrán ambos líderes el próximo 27 de abril en el pueblo fronterizo de Panmunjom.

Se espera que el gobierno norcoreano confirme su intención de desnuclearización a través de un acuerdo formal con el Sur.

La guerra entre ambas Coreas se desarrolló entre 1950 y 1953. Non embargo, de igual manera Pyongyang y Seúl han estado en conflicto.

Tras aumentar drásticamente las tensiones con una serie de ensayos nucleares y de misiles el año pasado, Kim ha estado contactando a Washington y Seúl este año, inclusive se espera una reunión entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano.

Todo este escenario ha generando conjeturas sobre por qué lo hace ahora cuando parece estar cerca de sus objetivos de desarrollar misiles nucleares capaces de alcanzar el territorio continental de Estados Unidos.

Motivaciones

El líder norcoreano Kim Jong Un casi seguramente decidió negociar su programa nuclear para conseguir recompensas del exterior que le permitan mejorar la economía de su país, ganar la confianza pública y prolongar su presencia en el poder, dijo el martes un asesor especial del presidente de Corea del Sur.

Moon Chung-in, un profesor retirado de la Universidad de Yonsei que asesora al presidente Moon Jae-in sobre asuntos intercoreanos y de seguridad, ofreció sus conclusiones en una entrevista con The Associated Press. Kim se va a reunir separadamente en las próximas semanas con el presidente surcoreano y con el presidente estadounidense Donald Trump.

Algunos expertos dicen que las duras sanciones de la ONU o temores a ataques estadounidenses pudieran haber llevado a Kim a iniciar los gestos conciliatorios.

Moon Chung-in dijo que el deseo de Kim de mejorar las condiciones de vida en su país desarrollando la economía al tiempo que fortalece su capacidad nuclear pudiera ser el motivo de sus pasos recientes.

Aunque Kim es el líder absoluto de Corea del Norte, “no puede sobrevivir si no gana el respaldo de su propio pueblo”, dijo Moon. “Si no consigue hacer feliz a su gente, la seguridad del sistema norcoreano no puede ser garantizada. ¿Cómo pueden garantizar eso armas nucleares?”.

Desde que asumió el poder tras la muerte de su padre en el 2011, Kim ha fortalecido su control por medio de una serie de ejecuciones, purgas y destituciones.

Bajo su mando, la economía del Norte ha mejorado ligeramente con ciertos elementos capitalistas de mercado. Pero las sanciones de la ONU se han endurecido luego de los ensayos nucleares y de misiles del año pasado, lo que pudiera ser un duro golpe para la economía, dicen expertos.