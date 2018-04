El temor de dar pecho: proyecto sobre lactancia libre podría terminar con el acoso

"Estaba sentada en la micro y mi hija empezó a llorar. Como pude me saqué un pecho y comencé a darle de comer. Pero las miradas me mataron. La gente me veía como si estuviese haciendo algo horrible y unas señoras empezaron a criticarme en voz baja. Decían que lo que yo estaba haciendo era inmoral porque habían hombres y niños", nos cuenta Alejandra.

Por otro lado, Cecilia señala que "unos guardias me pidieron dejar de darle pecho a mi hijo en el mall. Les dije que no, porque en ese mall no había sala de lactancia y mi hijo no paraba de llorar. Fueron medios agresivos, como si estuviese haciendo algo malo".

"Su miraba estaba pegado en mis pechos. Una mirada como sucia, me sentía mal y trataba de taparme como podía, mientras mi hijo tomaba pecho. El viejo no paraba de mirar", relató también Daniela.

La ley buscará que toda mujer pueda amamantar en cualquier lugar a su hijo, sintiéndose segura. / Agencia Uno

Como ellas, son cientos las mujeres que día a día, entre paños y mantas, tratan de amamantar a sus hijos en lugares públicos. Discriminación y acoso, son solo una parte del complejo escenario que deben afrontar.

Una ley para regular

El acto natural de alimentar con leche materna a un hijo ha sido polemizado en innumerables ocasiones. Dada a la connotación sexual que se le otorga a los pechos de la mujer, en muchos lugares se encuentra prohibida esta práctica.

La Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Isabel Plá, se reunió la semana pasada con la senadora Carolina Goic (DC) y la diputada Joanna Pérez (DC), para ahondar las prioridades de la agenda legislativa que impulsará el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Entre esas prioridades se encuentra el proyecto de ley de "Lactancia libre".

Este proyecto, presentado por Goic hace varios años, busca resguardar el derecho de que toda mujer pueda amamantar a sus hijos e hijas en cualquier lugar. Así mismo, este proyecto de ley le exigiría a los empleadores mayores comodidades para sus trabajadoras madres, para resguardar la práctica de la lactancia en si.

Como por ejemplo, un espacio destinado a la lactancia y algunos equipamientos como un refrigerador para poder guardar la leche extraída en óptimas condiciones de salubridad.

Polémica abierta

A través de Youtube, una organización lanzó una campaña por la lactancia libre. El video muestra un cabaret donde las mujeres invitan a las mamás a ir a dar pecho a ese lugar, ya que ahí "pueden mostrar los pechos sin temor y sin críticas".

Para Claudia Dides, representante de Miles Chile, un cabaret "es la expresión máxima del patriarcado, un lugar donde se denigra a las mujeres".

La dirigenta señaló a Publimetro que no le parece correcto hablar de este tema con un video así, pues "una mujer debiese alimentar a sus hijos donde y cuando quiera". Para Dides, en Chile existe un doble discurso: "Hay quienes defienden tanto la familia y traer al mundo cuantos hijos lleguen, pero no les gusta que una mujer muestre los pechos mientras alimenta a ese mismo hijo".

No se sabe cuánto tiempo podría tomarle al proyecto convertirse en ley, pero al menos desde el Ministerio de la Mujer, señalaron que se le dará urgencia y que formará parte de la agenda de temas prioritarios.

A continuación te dejamos el video: