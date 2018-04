"¿Misión cumplida?": El ataque aliado contra Siria desde una mirada pro-rusa

El presidente de EEUU, Donald Trump, insiste en que el ataque con misiles perpetrado junto a Francia y Reino Unido el viernes contra Siria es una “misión cumplida” y que se basa en una respuesta al presunto ataque químico en la ciudad de Duma provocado supuestamente por la alianza del gobierno sirio de Bashad al-Assad con Rusia.

Sin embargo, el gobierno de Putin y su aliado sirio rechazan tajantemente la acusación y hablan de montaje.

Para la doctora Olga Lepijina, académica del Instituto de Estudios Avanzados (Idea) de la Universidad de Santiago que se considera pro-rusa, EEUU tendría tres motivos para haber llevado a cabo la acción bélica.

Según la cientista política de la Universidad de Moscú, que insiste en que los chilenos no deben sólo informarse por los medios formales, el gobierno de Trump quiere terminar con “un proceso pacificación que se está llevando a cabo en Siria (…) para empezar a conversar sobre el futuro del país, sobre una posible solución política a la guerra civil”.

“Entonces este proceso parece que no le gusta a algunas fuerzas, a algunos países occidentales, digamos entre ellos EEUU. Lo que ellos siempre postularon es que quieren sacar al presidente Bashad al-Assad, están fijados en deshacerse de esa figura y apoyaron a algunas fuerzas de oposición que lo querían sacar por medida militar, pero no les resultó, entonces ahora inventaron esto del ataque químico”, expone.

También existe una motivación interna para la arremetida aliada que se relaciona con la investigación de la conocida trama Rusa. “Trump tiene que demostrar que no tiene nada que ver con Rusia y bueno también esta es una parte de su defensa”, argumenta.

Por último, existiría una campaña de desprestigio, en el marco de “un plan más amplio”, para tratar de presionar a Rusia a cambiar su política exterior. En este contexto, Lepijina argumenta que se han inventado una serie de situaciones para enlodar la imagen del país dirigido por Putin, como el caso del ex espía envenenado en Reino Unido (dado a conocer “en el momento de la campaña presidencial”), las sanciones internacionales y el caso de doping en los Juegos Olímpicos entre 2011 y 2015.

¿Posible guerra?

La docente asegura que este escenario es “peor que en la Guerra Fría, ya que anteriormente hubo un acuerdo tácito de las superpotencias de no tocarse los unos a otros (…), pero actualmente no, derechamente se enfrentan, felizmente no con armas”.

No obstante, Lepijjina afirma que la III Guerra Mundial está lejos, ya que “de partida Rusia no lo quiere y para el presidente Trump es demasiada responsabilidad arrogarse una guerra de esa naturaleza".