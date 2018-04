Stormi Daniels reveló el boceto de quien la habría amenazado

Este martes, la actriz porno Stormy Daniels mostró un retrato hablado del hombre que dice que la amenazó hace siete años para que guardara silencio sobre el encuentro sexual que ella dice haber tenido con Donald Trump.

Según el testimonio de Daniels, el hecho ocurrió en un estacionamiento de Las Vegas, cuando un sujeto se le acercó para intimidarla e instarla a no revelar detalles del supuesto encuentro con el ahora presidente de los Estados Unidos.

Daniels hizo público el boceto en el programa "The View" de la cadena ABC e inmediatamente provocó conjeturas en internet sobre la identidad del joven hombre vestido con una sudadera.

Retrato hablado del hombre que amenazó a la actriz porno Stormi Daniels. / AP

La actriz porno dijo que el hombre la amenazó en 2011 para que no dijera nada del amorío que tuvo en 2006 con Trump.

Stormi Daniels, cuyo nombre verdadero es Stephanie Clifford, dijo que no denunció la amenaza en ese tiempo porque tendría que haber revelado el amorío y porque tenía miedo de hacerlo.

"No quería que todos supieran, no quería que mi familia se enterara de esa forma. No quería poner mi vida de cabeza", expresó Daniels.

En ese entonces, comentó, no le había contado a su esposo del encuentro sexual con Trump y "no quería que pensara que era una mala madre o que ponía en peligro a mi hija".

Daniels dijo que tuvo relaciones sexuales en una ocasión con Trump en 2006 y que el abogado personal del ahora presidente, Michael Cohen, le pagó 130.000 dólares días antes de las elecciones de 2016 para que se quedara callada.

Acaparando los titulares mientras buscan invalidar un acuerdo de confidencialidad, Daniels y su abogado Michael Avenatti han ofrecido poco a poco más información sobre la supuesta amenaza.

Hace más de una semana, Avenatti tuiteó una fotografía en la que mostraba a Daniels sentada con un artista forense.

Avenatti dijo que ofrecen 100.000 dólares por información que conduzca a la identificación del hombre.