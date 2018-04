Cardenal Ezzati: "El abuso, aunque haya sido uno solo, siempre reviste una máxima gravedad"

El cardenal explicó que el encuentro con los presbíteros fue un espacio de diálogo en el que "hemos podido escuchar el dolor de hermanos sacerdotes y también la rabia que muchos sienten, y nos hemos invitado mutuamente a ayudarnos fraternalmente y a enfrentar con soluciones concretas esta situación".

Respecto de la carta del Papa, agregó: "Lo que pensamos los obispos (es) que la información que el Papa ha recibido tiene que ser una información que viene de muchas fuentes. El Papa no lo dice (pero) creo que es una falta, a mi manera de ver, muy grave, que se haya engañado al Santo Padre". "Que alguien haya pretendido engañar al Santo Padre, y me parece a mí que desde lo más hondo de nuestra conciencia y de mi conciencia, que quienes han cometido esta falta grave necesitan reconocerla, arrepentirse y reparar el mal hecho, si es que lo han cometido", continuó.

"Lo más grave, sea una víctima o varias, es que se prive de la inocencia a una persona. Tengo plena conciencia de que hemos acudido a Roma y hemos sido escuchados por el Santo Padre", expresó el arzobispo.

Barros debería renunciar "sin ninguna duda"

El cardenal cree que Barros debería renunciar. / Gentileza

Si bien el cardenal aclaró que la renuncia del Obispo de Osorno y de cualquier obispo "depende sólo del Santo Padre", ante la consulta respecto de si monseñor Juan Barros debe dar un paso al costado, el arzobispo Ezzati señaló: “A mi juicio, sin duda alguna".

"Por el bien del Pueblo de Dios. Yo no soy juez para decir si él encubrió o no, pero el bien del Pueblo de Dios pide de parte de él la disponibilidad, como por el bien del Pueblo de Dios, si me lo pide a mí también debiera estar dispuesto a eso", añadió.

Cuestionado respecto de si él renunciaría a su cargo, el cardenal Ezzati recordó que él ya presentó su renuncia hace más de un año, y está a la espera de lo que el Papa estime.

"Somos cuatro obispos los que hemos presentado la renuncia y ojalá se acuerde luego de nosotros. Hay muchos sacerdotes santos y capacitados que pueden ser propuestos para la renovación obispal. Las fuerzas también disminuyen", agregó Ezzati.

Mensaje del Papa

"Nos parece honesto y bueno que el Santo Padre pueda abrir su corazón y corregir a los hijos que han fallado (…) El abuso, lo hemos dicho siempre, aunque haya sido uno solo, siempre reviste una máxima gravedad. El Papa Benedicto había dicho que, además de ser un gran pecado a los ojos de Dios, el abuso es siempre también un delito grave", dijo el Arzobispo de Santiago.

También explicó lo que espera del encuentro de mayo con Francisco: "El Papa nos invita a buscar junto con él las medidas para reparar el mal cometido y para mirar el futuro con todos los medios necesarios para que a través de la prevención, de todos los mecanismos, se puedan evitar estos daños".