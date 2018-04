Los soldados chinos no podrán hacer match: China les prohíbe buscar pareja y vender por internet

Encontrar pareja para los soldados chinos se volverá más difícil luego que se les prohibieran las citas en línea cómo parte de un amplio instructivo de hábitos en línea y fuera de línea para los miembros del Ejército Popular de Liberación (EPL).

Getty

De acuerdo con China Military Online, el sitio oficial de noticias del organismo, "el objetivo salvaguardar los secretos de estado en un mundo cada vez más conectado".

La normativa establece que un soldado no pueden participar en plataformas como Weibo, Baidu Tieba, Toutiao, Zhihu o WeChat. "No deben publicar anuncios que buscan trabajo, amigos o parejas románticas en los medios de comunicación", establece junto con agregar que "no deberían tener relaciones 'inapropiadas o innecesarias' con los civiles locales".

Además del tema de las redes sociales, el Ejército prohíbe a sus miembros "participar en el marketing en línea, incluida la venta y promoción de productos o servicios"; niega el uso de aplicaciones con GPS y bicicletas de colores brillantes para llegar a las bases militares y realizar una transmisión en vivo que "viole las reglas" al divulgar secretos de Estado.

Estas nuevas reglas serán aplicadas a partir del uno de mayo, así que quedan pocos días para los que quieran conquistar a un soldado chino por internet.