Trump se buscó nuevos enemigos: advierte a países productores que no aceptará que siga subiendo el precio del petróleo

Ya que parece que las cosas con Corea del Norte andan mejor, el presidente de EEUU, Donald Trump, dirigió sus dardos contra los países productores de petróleo agrupados en la Opep, al señalar que va a evitar que el precio del crudo siga subiendo.

"Parece que la Opep está de nuevo en eso. Con cantidades récord de petróleo por todo el lugar, incluyendo los barcos completamente cargados en el mar, los precios del petróleo son artificialmente muy altos! No es bueno y no será aceptado!", expresó el mandatario norteamericano a través de su cuenta en Twitter.

Cabe recordar que luego de alcanzar peak de sobre los 100 dólares el barril en 2014, el hidrocarburo sufrió una fuerte baja, lo que llevó a las naciones productoras dentro de la mencionada entidad y otras que no son parte como Rusia, llegaron a un acuerdo en 2016 para recortar la producción en 1,8 millones de barriles diarios.

El pacto debería terminar a fines de este año, considerando que logró su efecto, si miramos que el el barril de petróleo Brent, referente para el precio de los combustibles en Chile, alcanzó este jueves los US$75.

Looks like OPEC is at it again. With record amounts of Oil all over the place, including the fully loaded ships at sea, Oil prices are artificially Very High! No good and will not be accepted!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 20, 2018