"Máquina suicida": Este es el polémico aparato para practicar eutanasia presentado en Ámsterdam

Un dispositivo de eutanasia impreso en 3D que ayudará a los usuarios a matarse se exhibió por primera vez el sábado (14 de abril) durante una feria funeraria en Ámsterdam. Denominado "Sarco", abreviatura de sarcófago, el modelo se reveló junto con una demostración de realidad virtual (VR) que permite a los asistentes experimentar la cápsula en acción.

"La persona que quiere morir presiona el botón y la cápsula se llena de nitrógeno. Entonces se sentirá un poco mareado, pero luego perderá rápidamente la conciencia y morirá", así explica el activista australiano proeutanasia Philip Nitschke el funcionamiento de su invento, Sarco, bautizada como "máquina suicida" en diferentes medios como The Guardian y Washington Post.

El dispositivo produce la muerte por hipoxia y está diseñado para ser portátil. Llegará con un ataúd desmontable incorporado y sus inventores afirman que se construirá una versión completamente funcional este año, después de lo cual los planos se harán de código abierto y se publicarán en línea para que cualquiera pueda acceder y descargar.

El diseño del Sarco pretende hacer eco al de una nave espacial, dijo Nitschke a Newsweek . Su objetivo es brindar a los usuarios la sensación de que viajan al "más allá".

Experience your own virtual VR #euthanasia death in the 3D printed Sarco at the Amsterdam Funeral Expo this Sat 14th and meet the designershttps://t.co/Eb7CZpGf5S pic.twitter.com/gdHX9pVM7e

— Philip Nitschke (@philipnitschke) April 10, 2018