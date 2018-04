"Estoy convencido de que reúne todos los requisitos": Piñera niega nepotismo en nombramiento de su hermano como embajador

El Presidente Sebastián Piñera salió al paso de las críticas que ha generado la designación de su hermano, Pablo Piñera, como embajador en Argentina, y negó que se haya tratado de "un acto de nepotismo", aludiendo a que se basó en su preparación y capacidades.

"Más allá de las cosas pequeñas de la política, yo quiero decirles a mis compatriotas: en esto no ha habido ningún acto de nepotismo", aseguró Piñera, agregando que "yo no he nombrado a Pablo Piñera embajador por ser mi hermano, lo he nombrado porque estoy convencido de que reúne todos los requisitos”.

De acuerdo a sus palabras, el nombramiento "lo hice pensando en una sola cosa: tener el mejor embajador posible para poder fortalecer las relaciones con Argentina, y pensando única y exclusivamente en el mejor interés de Chile", subrayó.

Piñera también señaló que Pablo Piñera ha desempeñado cargos públicos en los gobiernos de Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet. "Además de ese conocimiento del sector público, era importante que tuviera una gran y sólida formación académica y profesional, un gran conocimiento de Argentina y, por supuesto, que tuviera la confianza de este Presidente", terció.