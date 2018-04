Piñera por auto Lexus: “Apenas me enteré, di orden de cancelar esa compra"

En el marco de la celebración del Día de la Tierra y tras dar un recorrido por el Parque Cantalao, de Peñalolén, el jefe de Estado, Sebastián Piñera, abordó diversos temas de coyuntura, entre ellos la compra de un automóvil “Lexus”, avaluado en $70 millones, para uso presidencial, cuya adquisición fue anulada por el Ejecutivo.

“Ayer, con sorpresa me enteré que la Presidencia, haciendo uso de un presupuesto que había aprobado el Gobierno anterior y que había sido aprobado unánimemente en el Congreso, había decidido comprar un automóvil para el Presidente. Tal vez porque no me conocen", señaló el mandatario.

"Y, por tanto, apenas me enteré, di orden de cancelar esa compra, y voy a seguir usando mi automóvil particular. Y, de hecho, le he propuesto a la administración de la Presidencia que yo entregue mi automóvil particular en un comodato, es decir, en un préstamo gratuito, para que cumpla con los requisitos", agregó.

Soledad Alvear

Piñera también abordó la renuncia de Soledad Alvear a la Democracia Cristiana, tras 50 años de militancia. Al respecto, el Jefe de Estado dijo respetar la decisión y destacó que “aprecio las palabras que expresó ayer, porque ella dijo que los países necesitan buenos gobiernos y también buena oposición. Tienen que ser oposiciones leales, patrióticas, constructivas, que estén dispuestas al diálogo y a los acuerdos, y que valoren la unidad en nuestro país. Esas palabras de Soledad Alvear las comparto cien por ciento, y le deseo lo mejor en sus nuevos desafíos y responsabilidades”.

Finalmente, respecto al proceso de regularización de los migrantes, el Presidente Piñera lamentó que no se haya podido reaccionar antes respecto a una política de migración ordenada, regulada y segura, añadiendo que “mañana se inicia un proceso en que los migrantes tienen que registrarse, inscribirse, y hemos hecho todos los esfuerzos para facilitarlo”.