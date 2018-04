Estado Islámico deja a occidente de lado y llama a atacar a las naciones árabes vecinas

Cuando el grupo extremista Estado Islámico (EI) se encuentra con el control de sólo el 3% del territorio que tuvo, este domingo, y tras diez meses de silencio, volvieron a arremeter haciendo un llamado a la violencia contra las naciones árabes vecinas.

Con un enfoque más regional, el portavoz de EI, Abu Hassan al-Muhajir, llamó a los combatientes a redirigir su ira hacia los países árabes de la región, a quienes calificó de "apóstatas", término utilizado para los sunitas que no llevan el islamismo al extremo, recoge The New York Times.

"No hay diferencia entre luchar contra los líderes de Arabia Saudita, Egipto, Irán y los palestinos, o luchar contra sus aliados cruzados estadounidenses, los rusos o los europeos", señala el vocero citado por el medio.

Inclusive, a través del mensaje de audio de casi una hora fue difundido por las salas de chat de la aplicación encriptada Telegram, al-Muhajir argumentó que sus vecinos merecían un trato más duro por ser árabes, además de "más feroces y viciosos contra el Islam".

Este nuevo mensaje implica un giro completamente diferente al último emitido en junio del 2017, donde el grupo terrorista pedía enfocar los ataques en Europa y el Mundial de Rusia de estilo de lobo solitario.

Territorio reducido

Las fuerzas del gobierno sirio continuaron con una ofensiva para expulsar a los miembros del grupo EI de una zona controlada por los rebeldes en los suburbios del sur de Damasco, en un intento para forzar a los extremistas a rendirse o a evacuar el distrito, informaron medios de comunicación estatales el lunes.

La región en el sur de Damasco es la última parte de la capital que no está controlada por las fuerzas del presidente sirio Bashar Al-Assad. Otros grupos insurgentes en el área, incluido una organización vinculada con Al-Qaeda, han dicho que se reubicarían en las regiones que están bajo el mando de los rebeldes en el norte de Siria.

El gobierno sirio trata de retomar toda la capital siria y zonas aledañas por primera vez desde 2011.