Huelga de Latam: los puntos en que hay acuerdo y desacuerdo según el sindicato

Cuando ya se cumplieron 15 días desde que comenzó la huelga de Latam está en momentos decisivos y sin llegar a un total acuerdo.

Luego del último intento frustrado del pasado domingo, el sindicato se mantiene de tripulantes de LAN Express se mantiene firme, per atentos porque desde este miércoles se abre el plazo legal para voluntaria e individualmente los trabajadores acepten la última oferta de la compañía y se "descuelguen" de la movilización.

"La gran apuesta de la empresa es buscar el descuelgue, que es algo que tiene la reforma laboral. Esta asamblea está llena, están todos los trabajadores acá. Apostamos a que no va a existir ese descuelgue y la huelga va a seguir indefinida hasta que la empresa se digne a sentarse con nosotros y poder hacer un contrato colectivo", sostuvo Javier Brinzo, tesorero del sindicato.

La organización realizó este martes una asamblea para analizar la situación, instancia en la cual los dirigentes insistieron en el principal reparo que tienen para cerrar el acuerdo y terminar con la huelga.

"Hay puntos que no estaban en esta nueva oferta, pero sí fueron conversados durante todo este tiempo en la mesa y es por eso que la oferta sale rechazada, son cosas pequeñas que ya se habían conversado y que la empresa, por alguna razón que desconocemos no ha querido sentarse a conversar desde el día viernes", acusó Silka Seitz, presidenta del sindicato.

En ese sentido, Brinzo afirma que han renunciado a aspectos como aumentos salariales y un día libre extra, pero remarcó que "algo que parece que es fundamental que es lo que nos entrega el Estado chileno, que es extender los beneficios a los no sindicalizados, esa es una petición que nosotros no cederemos por un tema de dignidad (…) creemos que ya raya en los absurdo, donde la empresa no está entregando absolutamente nada y donde va en busca de dañar esta organización".

Seitz también desmiente a la empresa respecto de nuevas exigencias que los trabajadores hayan planteado. "Han dicho cosas que no son correctas ni verdaderas, como que hemos cambiado nuestro petitorio, no es así, por lo que la única solución que queda acá para llegar a buen puerto es que nos sentemos a conversar", insistió.

Los acuerdo y los pendientes

Desde el sindicato expresaron cuáles son los puntos que consideran resueltos y cuáles son los que aún no están cerrados del todo, entre ellos, que se les otorgue un blindaje de un año a todos los miembros de la organización para evitar que haya despidos masivos.

Esta es la lista completa:

Hay acuerdo (según la última propuesta de la empresa y lo expuesto en las reuniones en la Dirección del Trabajo):

Seguro para accidentes nacional

Que el 30% del bono de asistencia pase a ser fijo

30 minutos extra en la tabla de descanso (entre un periodo de servicio y otro)

Protección contra despidos masivos

Secuencia máxima de 7 días trabajados consecutivos

Ajustes a la carrera funcionaria y las condiciones para ascensos

Ajustes a la forma en que se hacen los e-learning y facilidades para el proceso de revalidación de licencia de vuelo

Nuevos roles especiales, con 5 cupos cada uno, para padres y estudiantes

Confirmación del 50% de vacaciones con 60 días de anticipación (bajo ciertas condiciones)

Un día libre adicional asegurado al año (Equivalente a días administrativos, disponible sólo en algunos meses, con otras limitaciones)

Listado claro respecto a cuáles son las faltas graves

Las personas con más de 20 años de antigüedad, por una vez podrán escoger su rol de vuelo durante un mes

Incorporación de la cláusula de trabajo pesado para la indemnización sin tope para la renuncia por jubilación

Cupos para salida voluntaria con 50% de indemnización para las personas que llevan más de 22 años en la compañía (15 cupos)

Aumento del viático a Argentina

15% de aumento en algunos bono

15% de aumento en algunos bono Bono de fin de conflicto de $1.000.000

Hay acuerdo en general, pero falta ponerse de acuerdo en la forma:

Reincorporación progresiva de los 70 desvinculados

Que las embarazadas no pierdan el derecho a movilización. La empresa lo acepta pero no para todas los lugares de trabajo

Peticiones importantes que el sindicato flexibilizó para lograr acuerdo:

Solicitud de que la alimentación no sean solo 15 minutos al día, sino que fueran 15 minutos por cada colación.

Aumento de sueldo. Se cedió en esa petición a cambio de que la empresa no precarice las condiciones de las nuevas contrataciones.

Un día de descanso adicional después de las jornadas de trabajo. A pesar de tener el respaldo del estudio de fatiga y que ésta era la principal demanda, ante la intransigencia de la empresa se desistió de la solicitud.

No hay acuerdo:

Además de no acceder a entregar más descanso, empresa está solicitando flexibilizar los turnos, lo que impacta directamente en nuestros descansos. El sindicato está dispuesto a entregarlo a cambio de poder opinar en cómo se escribe la cláusula en el contrato y de agregar restricciones a los vuelos nocturnos, para compensar el impacto en el descanso. La empresa no ha accedido a esa condición.

Pago de los días de huelga o compensación económica. Los días de huelga no se pagan, la empresa se ha negado a llegar a un acuerdo, extendiendo los días de huelga. El sindicato está solicitando el pago íntegro o parcial de esos días.

Extensión de beneficios. La reforma al Código del Trabajo entrega a los sindicatos el derecho de decidir si desean o no extender los beneficios del contrato colectivo a los trabajadores no sindicalizados. La empresa pone como condición renunciar a ese derecho para poder firmar el contrato. El sindicato ha accedido a una extensión parcial de beneficios, renunciando a parte de este derecho. La empresa no ha accedido.

Consultada por Publimetro, desde la empresa Latam indicaron que por ahora no tenían nada más que agregar.